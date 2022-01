Ce week-end dans l'Yonne, bravez le froid pour compter les oiseaux !

Quelles sont les espèces d'oiseaux les plus présentes dans les jardins cet hiver ? C'est pour répondre à cette question que la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) organise ce week-end une grande action participative. Il nous est demandé de compter et de noter durant une heure tous les oiseaux qui visitent notre jardin ou notre balcon.

En janvier 2021, plus de 17 000 jardins avaient participé à l'opération dans toute la France, ce qui avait permis de dénombrer plus de 540 000 oiseaux. Et en Bourgogne Franche Comté, plus de 800 foyers ont participé au comptage l'an dernier. C'est d'ailleurs assez simple à réaliser. "Moi, personnellement, je prends une partie du jardin, je compte. Puis je prends une autre partie, je compte et je m'arrête là. Car il faut éviter de compter les oiseaux plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a pas mal de pigeons qui passent dans les propriétés : vous avez des pigeons ramiers, des tourterelles... et vous risquez de les compter plusieurs fois", explique l'Icaunais Guy Hervé, vice- président de la LPO de Bourgogne Franche Comté.

Le plus simple : comptez les oiseaux aux mangeoires

Selon ce spécialiste, le plus simple, pour effectuer un comptage facile et rigoureux, c'est de se poster près des mangeoires en évitant, si possible, de se faire voir : "si vous avez une fenêtre qui donne sur votre jardin, le mieux c'est de faire depuis la fenêtre, ou avec des jumelles". Et si on ne sait pas reconnaitre les oiseaux ? Pas de panique ! "Si vous allez sur le site de la LPO, vous avez une liste d'oiseaux potentiels avec des photos. Quasiment tous les oiseaux de jardin y sont photographiés", assure Guy Hervé.

Une fois le comptage réalisé, vous êtes invités à transmettre vos données sur le site internet de l'observatoire des oiseaux de jardins.

Ne pas oublier de nourrir les oiseaux

Cette opération de comptage est aussi l'occasion, en hiver, de rappeler qu'il est très important de nourrir les oiseaux. Guy Hervé rappelle quelques conseils : "la graine qu'ils préfèrent, c'est la graine de tournesol. Donc on peut mettre quelques mangeoires dans son jardin avec des graines, mais attention à ne pas en mettre trop et à ne pas les placer le long d'un buisson ou le long d'une haie où les chats domestiques, qui sont de grands prédateurs, pourraient se faire quelques casse-croûtes!", prévient le spécialiste, qui ajoute : "dans l'idéal, il faudrait aussi leur donner de la graisse. On trouve d'ailleurs dans les magasins des boules de graisse mélangées avec des graines. Et puis il faut penser à leur donner de l'eau, aussi, même si c'est un peu plus compliqué en hiver parce que quand il fait froid, l'eau gèle".

Dernier conseil pour la route : "attention à ne jamais donner du pain à des oiseaux ! Car ça gonfle dans les jabots et puis ça peut faire mourir l'oiseau", conclut Guy Hervé.