Ce week-end les Vauclusiens peuvent compter les oiseaux des jardins

Ce samedi 29 et ce dimanche 30 janvier les particuliers peuvent participer à la 10e grande opération de comptage des oiseaux organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le Museum national d'Histoire naturelle.

Ce samedi 29 et ce dimanche 30 janvier les particuliers peuvent participer à la 10e grande opération de comptage des oiseaux. L'idée est simple : il suffit ce week-end de s'installer dans son jardin, dans un parc ou sur son balcon et de compter pendant 1 heure le nombre de volatiles.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une initiative nationale portée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Museum national d'Histoire naturelle. Un inventaire précis peut même être effectué, par espèce. Les résultats de l'observation peuvent ensuite être transmis par internet sur la plateforme "oiseaux des jardins".

Une méthode d'observation précise

Bien sûr, la méthode d'observation doit être la plus précise possible. La première étape consiste à entrer sur la plateforme en ligne sa localisation son jour et l'heure de l'observation. Ensuite une fiche peut être téléchargée. Un document qui permet d'inscrire les résultats avant de les entrer sur le site internet. Pendant l'observation l'objectif est de répertorier le nombre maximum d'individus aperçus simultanément. Par exemple : si je vois à trois reprises un vol d'étourneaux, j'inscris sur ma fiche le nombre maximum observé en même temps. C'est une précaution pour éviter de recompter plusieurs fois les mêmes individus. Et pour éviter les confusions entre espèces, des fiches d'identification sont également disponibles en ligne.

140 jardins vauclusiens observés en 2021

A l'échelle nationale en 2021, selon la LPO, 16 890 personnes ont participé à l'opération avec 541 442 oiseaux observés au total. Dans le département du Vaucluse les données de 140 jardins ont pu être récoltées. Parmi les espèces les plus observées dans la région : les mésanges, les étourneaux et bien sûr les moineaux domestiques. Mais Robin Huillier, formateur naturaliste à la LPO PACA ajoute : "On peut aussi observer dans nos régions méditerranéennes une autre espèce moins connue du grand public : la fauvette mélanocéphale."

Toutes les données récoltées permettent ensuite d'effectuer des statistiques scientifiques. Depuis 10 ans par exemple, ces observations ont permis d'établir un déclin des verdiers d'Europe en France.