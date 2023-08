"Cela me rappelle mon enfance" : les cabanes de plage risquent de disparaître des plages de Mimizan

C'est peut-être leur dernière saison estivale au pied de la dune. Comme sept autres lieux éphémères de restauration rapide, La Cabane de Karine et Stéphane Tondini risque de disparaître à la fin de l'été 2023 de la plage des Cormorans, à Mimizan plage (Landes). Leur bail de douze ans n'a pas été renouvelé, et se termine en décembre 2023. Alors les propriétaires, soutenus par la mairie et les locaux, ont lancé une pétition en ligne pour les sauver, une pétition qui a récolté le 21 août plus de 1650 signatures.

Pétition, sensibilisation des élus, réunions avec les services de l'état

L'incertitude règne depuis la parution d'un nouveau décret en 2019 (article R121-5), pour tous les aménagements légers installés sur le littoral landais. Les règles d'urbanisme ont évolué au nom de l'écologie, le domaine maritime public est désormais un espace protégé et remarquable. Un argument difficile à entendre pour la gérante Karine, qui emploie sept salariés. "On n'abîme pas le pied de dune, étant donné qu'on démonte absolument tout", explique la propriétaire, "Il ne reste plus rien sur les plages, on trie tous les déchets, il y a des bacs à graisse, des pompes de relevage". "Ces cabanes en bois ne laissent aucune trace" confirme Marc, qui vient souvent à Mimizan l'hiver, dans sa maison secondaire.

Les élus sont en dialogue régulier avec les services de l'état pour déterminer les moyens de maintenir ou de déplacer ces activités, sur le haut de la dune, explique le maire, Frédéric Pomarez qui épuise tous les recours possibles pour modifier les documents d'urbanisme. Les cabanes de surf sont liées à une activité nautique, leur activité nécessite la proximité de la mer et sont donc admises, selon la préfecture des Landes.

"Il y a toujours eu un cabanon sur la plage"

"Cela me rappelle l'enfance", se souvient Noémie, en vacances plage des Cormorans. "Si elles disparaissent, ça changera la plage des Cormorans, parce que l'on vient depuis trente ans et il y toujours eu un cabanon", ajoute sa sœur Chloé. D’autant que les cabanes servent de vigie de sécurité le soir, une fois la fin de la baignade surveillée, ajoute le maire Frédéric Pomarez, qui veut préserver la tradition, ces cabanes existent depuis plus de 100 ans.