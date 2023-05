Cent vélos électriques Lime sont en libre-service à Cassis jusqu'au mois d'octobre

Depuis quelques jours, à Cassis, les habitants et les touristes peuvent se déplacer en vélo électrique Lime mis en place en libre-service. Ces vélos verts fluos sont stationnés dans 20 stations reparties un peu partout dans la ville (sur le parking du marché, à la gare, devant l’office du tourisme, à la plage du Bestouan, à Port Miou, sur le parking du marché, sur l'esplanade De Gaulle) et ils doivent permettre aux utilisateurs de se rendre facilement aux quatre coins de la ville malgré les pentes qui sont très nombreuses dans ce charmant port touristique.

ⓘ Publicité

L'utilisation de ces vélos se faite grâce à l'application Lime

Pour utiliser ces vélos électriques, les utilisateurs doivent télécharger l’application Lime sur leur téléphone. Cela coute 1 euro pour débloquer le vélo puis 0,25 euro par minute. L’autonomie est d’environ 50 km et ce sont les salariés de Lime et d'entreprises partenaires qui viennent changer les batteries dès qu’elles sont vides.

Ces vélos doivent être obligatoirement garés dans les stations dédiées que l’on repère par un marquage au sol.

Ces 100 vélos électriques sont repartis dans 20 stations partout dans la ville © Radio France - Emilie Briffod

La principale crainte des habitants de Cassis est de retrouver ces vélos garés n’importe où : "on va les retrouver au fond du port, au fond de la mer". "Ce n'est pas possible" explique Kevin Holzberger le directeur opérationnel de Lime dans la région Paca. "Pour pouvoir arrêter son vélo et donc le paiement, il faut obligatoirement être sur une des 20 stations de stationnement qui sont géolocalisées".

Sur ce point, la maire de Cassis Danielle Millon veut rassurer. "Je veux faire en sorte que ce ne soit pas le "Oaï". On peut toujours imaginer le pire mais de toute façon il ne s'agit pour l'instant que d'un essai jusqu'en octobre. Si ça convient à tout le monde, on continuera, sinon on arrêtera". Danielle Millon veut promouvoir ce mode de transport respectueux de l’environnement. "Il faut donner l'exemple en matière de décarbonation et Cassis est en pointe dans la défense de l'environnement".

Lime veut s'implanter dans les villes moyennes

Dans notre région Paca, Lime est implantée à Marseille avec 1500 trottinettes et 1000 vélos électriques mais l’entreprise veut maintenant se développer dans les villes moyennes.

Après Octeville-sur-mer en Normandie, Cassis est la deuxième ville moyenne de France où l’on peut trouver ces vélos électriques en libre-service Lime. “Nous sommes convaincus de la pertinence d'un mode de transport partagé et décarboné dans les agglomérations de petite taille : utiles pour les trajets du quotidien, nos véhicules électriques répondent à un véritable enjeu de mobilité quel que soit l’échelle urbaine ” déclare Hadi Karam, General Manager France de Lime.