Center Parcs à Roybon : nouveaux recours, Pierre et Vacances maintient son projet

Trois nouveaux recours devant la justice administrative visent- mais indirectement - le projet de construction d'un Center Parcs à Roybon. L'association "Chambarans sans Center Parcs" d'une part, et la conseillère régionale écologiste Myriam Laïdouni-Denis d'autre part, attaquent deux documents. Sont visés : le Sage pour "Schéma d’aménagement et de gestion des eaux" du Bas-Dauphiné / Plaine de Valence, et le PLUi , le plan local d'urbanisme intercommunal de Bièvres Isère Communauté.

Un PLUi qui concerne 54 communes

L'association "Chambarans sans Center Parcs", par la voix de son porte-parole Stéphane Péron, estime que le SAGE est "une coquille vide" rédigée dans le but de "permettre l’installation du Center Parcs". Le PLUi quant à lui serait entaché d'irrégularités selon l'élue régionale EELV Myriam Laïdouni-Denis. Yannick Neuder, lui aussi élu à la Région AURA mais dans la majorité (il est vice-président), est par ailleurs président de la communauté de commune Bièvre Isère, signataire de ce PLUi. "Je fais confiance à la justice, dit Yannick Neuder (....). Je pense que des attaques politique sur un dossier ne doivent pas nuire au développement d'un territoire", précisant que ce plan avait été approuvé par les élus des 54 communes de Bièvre Isère.

Question prioritaire de constitutionnalité

"On ne lâche rien et ça porte ses fruits" estime Stéphane Péron à propos de la multiplicité des recours. "Il y a un vrai changement de conscience" des citoyens, estime-t-il évoquant la récente annonce de restructuration de Pierre et Vacances. Le groupe a toutefois précisé à l'AFP que, s'il avait décidé ne plus lancer de nouveau projet de Center Parcs en France, les 4 projets en cours dans l'Hexagone - dont celui de Roybon en Isère - étaient bien maintenus. Récemment, le promoteur a initié une procédure de QPC (question prioritaire de constitutionnalité) pour contester nouvelle définition législative sur les zones humides. Le Conseil d'Etat doit dire si cette procédure est recevable.