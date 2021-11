Centrale de Belleville sur Loire : nouvelle enquête publique en décembre

Si le site de Belleville sur Loire, dans le Cher, où EDF exploite deux réacteurs ne semble pas pressenti pour ces nouveaux projets, les écologistes du secteur surveillent néanmoins de près la situation. Ces six nouveaux réacteurs EPR devraient être construits à Penly en Seine maritime, Gravelines dans le Nord et dans la Vallée du Rhône, à Bugey ou Tricastin. C'est ce que propose EDF. En octobre, le président Macron avait également débloqué un milliard d'euros pour un autre programme : des réacteurs plus petits, les small modular reactors et c'est cela qui inquiète davantage Françoise Pouzet, présidente de sortir du nucléaire Berry-Giennois-Piusaye : " Effectivement, il reste du foncier disponible sur le site de Belleville. On doit rester vigilant. Que ce soit sur un projet EPR ou ces small modular reactors. Il faut savoir que cette technologie du SMR n'est pas encore au point et produit une électricité qui reste très chère. Le président Macron, en octobre, a voulu faire une annonce pour rassurer la filière nucléaire et dire que les projets en France n'étaient pas morts."

Les écologistes du réseau sortir du nucléaire surveillent de près le site de Belleville sur Loire © Radio France - Michel Benoit

La centrale nucléaire de Belleville qui a demandé une augmentation de ses rejets dans la Loire. L'enquête publique doit avoir lieu en décembre. C'est cela le prochain combat des écologistes locaux : " On a été éberlués quand on a mis le nez là-dedans. En 2020, la centrale de Belleville sur Loire, a rejeté quarante-deux tonnes de chlorure, dix-huit tonnes de sodium, plus de treize tonnes de cuivre, plus de six tonnes d'acide borique, cinq tonnes de zinc, presque trois tonnes d'organo-chlorés. Tout cela dans l'eau de la Loire. L'industrie nucléaire doit se donner les moyens de ne plus se servir des fleuves comme poubelle. Elle n'est pas l'industrie propre que l'on veut nous laisser croire, sans parler évidemment des déchets radio-actifs." La centrale de Belleville demande également une augmentation de ses prélèvements en eau. L'Autorité de l'Environnement avait retoqué ses souhaits en juin dernier.