Centrale du Ricantu à Ajaccio : à quand le GNL ?

La concertation publique autour du projet de la future centrale électrique du Ricantu s’est terminée ce mardi. Une nouvelle étape est franchie mais les questions demeurent, on ne sait toujours pas si elle sera alimentée en gaz naturel liquéfié et quand ce combustible sera acheminé en Corse.

La polémique se poursuit autour de la future centrale électrique d'Ajaccio. L'outil doit être construit à partir de 2023 et commencer à produire en 2026, à hauteur de 130 MW au total. L'ouvrage est censé non-seulement alimenter suffisamment le bassin ajaccien, mais surtout permettre d'y réduire les émissions polluantes dans l'air pour autant on ne sait toujours pas s'il sera alimenté en gaz naturel liquéfié bien que l’État et EDF s’y soient engagés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les appels d'offres sont toujours en cours et ce mardi la concertation publique se terminait. La réunion de clôture, dans le quartier du Vaziu, a de nouveau laissé les associations et le public dans le flou.

Une nouvelle étape est franchie mais les questions demeurent

Même si EDF assure qu'il va construire une centrale pour le gaz Naturel liquéfié, l’État reste sans voix ou presque lorsqu'on le questionne sur l'arrivée de ce combustible en Corse. Jacques Legaignoux, directeur de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement : « Il y a un vrai besoin que cette centrale du Vaziu démarre vite même avec un carburant de secours comme le fioul léger ou un biocarburant si c’est nécessaire, pour l’instant je ne peux pas en dire plus sur l’approvisionnement en gaz et les résultats de l’appel d’offre. »

Pour la majeur partie des présents, c'est acté, il n'y aura pas de gaz naturel avant des années et les émissions seront similaires donc nocives pour la santé. C'est l'avis de Sauveur Merlinghi, président local de la Ligue Contre le cancer : « On va encore pendant 5 ans en prendre plein la gueule ! On aura une mortalité par cancer qui va se prolonger et de surcroît _on n’est pas certain qu’en 2026 on aura un combustible le moins toxique et le moins polluant, le GNL_. »

Sur cette question, Cédric Dupuis directeur du projet pour EDF, évoque les études d'impact en cours : « On a reçu les premiers résultats, on n’a pas encore l’étude d’impact finalisée elle sera déposée dans le dossier de demande d’autorisation à la rentrée au mois de septembre octobre, _aujourd’hui elles sont plutôt rassurantes_. »

Le résultat de ces études suffira-t-il à rassurer ? Réponse à la fin de ce semestre.