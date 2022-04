Centrale du Tricastin : "défauts d'ancrage d'équipements importants" sur deux réacteurs en cas de séisme

Le 6 avril 2022, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur des défauts d’ancrage au génie civil de certains équipements importants pour la sûreté des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.

Le 6 avril 2022, EDF a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur des défauts d'ancrage de certains équipements importants pour la sûreté des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. C'est ce qu'indique le gendarme du nucléaire dans un communiqué daté du 22 avril.

Ces écarts datent de la construction des réacteurs et auraient pu remettre en cause la tenue des équipements supportés en cas de séisme selon l'ASN qui ajoute aussi que ces écarts ont été "corrigés" par EDF. L'événement a été classé au niveau de l'échelle Ines qui en compte 7. Il n'a pas eu de conséquence sur les personnes et l'environnement précise également l'Autorité de sûreté nucléaire.