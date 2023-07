Centrale nucléaire de Cruas : chute d'un moteur, pas d'impact sur la sûreté du réacteur

L'incident a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi 27 juillet, à la centrale EDF de Cruas-Meysse, en Ardèche, sous le dôme du réacteur numéro 1. Pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, la potence a cédé lors de la dépose d'un des moteurs du pont de manutention (communément appelé "pont polaire", voir photo). Ce pont est situé sous le dôme et permet de soulever des charges lourdes, sur toute la longueur du diamètre du bâtiment, durant des opérations de maintenance. Le réacteur était à l'arrêt depuis le 20 mai, EDF assure que par conséquence aucun élément combustible n'était présent sur le site, dans la piscine située en contrebas. "Cet incident n'a pas eu d'impact sur la sûreté du réacteur", conclut EDF.

Un employé légèrement blessé

Selon l'entreprise, le moteur et le câble ont chuté mais pas dans la piscine, blessant un employé qui se trouvait à proximité de l'incident. Il est blessé légèrement au bras et a été transporté à l'hôpital. EDF ne précise ni le poids des éléments qui ont chuté, ni la hauteur de la chute, mais assure à France Bleu Drôme Ardèche que les conditions de sécurité étaient respectées au moment de l'incident. Le chantier de maintenance se poursuit, mais la zone où a eu lieu l'incident a été rendue inaccessible. Des analyses doivent avoir lieu pour comprendre les causes de l'accident, et éventuellement les conséquences. Le réacteur doit être remis en service théoriquement le 30 août, EDF ne sait pas encore si cet incident occasionnera des retards sur la maintenance.