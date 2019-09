Centrale nucléaire de Fessenheim : EDF confirme la fermeture en février et juin 2020

EDF confirme et précise ce lundi les dates de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace), la plus vieille de France : ce sera le 22 février 2020 pour le premier réacteur et le 30 juin 2020 pour le second.