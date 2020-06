La centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement arrêtée annonce EDF

La centrale nucléaire de Fessenheim est à l'arrêt depuis 23h, ce mardi 30 juin. EDF l'a annoncé à l'Agence France Presse. Le deuxième et dernier réacteur a été débranché.

La centrale nucléaire de Fessenheim ne produira plus d'électricité : après la tranche numéro 1, le 22 février, la tranche numéro 2 a été arrêtée à 23h, ce 29 juin, le deuxième réacteur débranché, selon un processus entamé avec six heures d'avance. La plus ancienne centrale de France était en exploitation depuis 43 ans. Le démantèlement du site doit s'étaler sur des décennies, jusqu'en 2040.

La fermeture de la centrale est un déchirement pour le personnel. Le site emploie 650 salariés d’EDF et 300 d’entreprises prestataires selon la direction. La CGT Fessenheim dénonce "un écocide", considérant que l'arrêt de la centrale obligera la France à se porter vers des productions d'énergie qui génèrent des gaz à effets de serre.

Une vingtaine de salariés s'étaient rassemblés sur le parking devant la centrale, pour être présents au moment de son arrêt définitif. Tout au long de l'après-midi, le compte Twitter de la CGT Fessenheim a partagé les images d'un écran affichant la baisse de puissance de la tranche 2, jusqu'au zéro final.

Les antinucléaires ont, au contraire, célébré l'événement lundi lors d'une conférence sur le Rhin et un rassemblement symbolique à Breisach.