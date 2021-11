Selon une information du journal Le Monde, un cadre de la centrale nucléaire du Tricastin, dans la Drôme, a porté plainte, entre autres, contre EDF et le directeur de la centrale notamment pour mise en danger de la vie d'autrui.

Centrale nucléaire du Tricastin : un cadre dépose plainte et dénonce des dissimulations d'incidents

Le cadre de la centrale nucléaire du Tricastin dénonce une "politique de dissimulation". Auraient été dissimulés par la direction -et par EDF notamment- une surpuissance du réacteur numéro 1 en juin 2017 ou encore une inondation en août 2018. Problèmes dont l'Autorité de sûreté nucléaire n'aurait pas été avisée.

Les avocats du plaignant, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, confirment l'information du journal Le Monde. Ce cadre revendique le statut de lanceur d'alerte.

Il a déposé sa plainte auprès du parquet de Paris, le 5 octobre dernier. Cette volonté de dissimuler les incidents concerne notamment la visite décennale de la centrale du Tricastin, afin d'obtenir l'autorisation de l'exploitation au-delà de 40 ans. La plainte a été déposée pour des infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires, au code de l'environnement et au droit du travail, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement.

Cet homme d'une quarantaine d'années est aujourd'hui en arrêt maladie car sa position au sein de la centrale a entraîné une dégradation de ses relations avec la direction de la centrale.