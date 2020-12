Centrale solaire de Briare : la campagne de financement participatif débute ce lundi

C'est à ce jour le plus gros projet d'énergie solaire dans le Loiret : EDF renouvelables va construire à Briare un parc de 38 000 panneaux photovoltaïques sur ancien site délaissé de l'A77. Un financement participatif est proposé aux riverains, pour 3,5% de l'investissement total.

"C'est un projet réellement d'ampleur", souligne Clément Sellier, chef de projets chez EDF Renouvelables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : à Briare, c'est un parc de 38 000 panneaux solaires qui va voir le jour dès l'an prochain, d'une puissance cumulée de 15 MW, l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 7 000 habitants. C'est, à ce jour, le plus gros équipement de ce type prévu dans le Loiret.

Une centrale sur un "délaissé" de l'A77

Le lieu où sera édifiée cette centrale solaire est assez original : le long de l'A77, entre les bois de la Pinade et la route de Venon, sur un ancien lieu de stockage des déblais du chantier de l'autoroute, inutilisé depuis des années.

"C'est ce qu'on appelle couramment les délaissés d'autoroute, précise Pierre-François Bouguet, maire de Briare et vice-président de la communauté de communes Berry Loire Puisaye : une ancienne zone de stockage pour les granulats et du matériel. Ce genre de site, dont la terre est très médiocre, un peu polluée, ne peut pas avoir de vocation agricole, donc ce projet tombe vraiment à pic."

C'est sur ce terrain, le long de l'A77, que sera édifiée la centrale solaire de Briare - DR

"On est dans une démarche de réhabilitation de sites « dégradés », complète Clément Sellier, ce qui donne encore davantage de sens dans un dossier de transition écologique." Les retombées fiscales pour les collectivités sont estimées à 68 000 € par an.

Financement participatif..

Autre particularité, ce projet s'appuie en partie sur une campagne de financement participatif, qui débute ce lundi 14 décembre. L'objectif est de récolter 338 000 €, une somme en fait assez modeste puisqu'elle correspond à 3,5% de l'investissement global d'EDF (9,7 millions €).

Modeste, mais non négligeable, analyse Laure Verhaeghe, cofondatrice de la plateforme en ligne Lendosphere qui pilote cette souscription publique : "L'idée, c'est à la fois de favoriser un ancrage territorial pour cette centrale solaire et de promouvoir la transition énergétique. Cela permet ainsi de donner du sens à son épargne, avec un placement attractif puisque EDF s'engage à racheter les actions des particuliers en 2025, avec un rendement annuel de 5,25%."

... une formule en vogue pour l'énergie renouvelable

Ce genre de formule semble d'ailleurs connaître un certain engouement : depuis sa création en 2016, Lendosphere a accueilli avec succès 220 projets d'énergie renouvelable. On se souvient, ainsi, dans le Loiret, de la réussite de la centrale solaire de Valorem à Mézières-lez-Cléry, inaugurée en septembre dernier, et qui s'est appuyé aussi sur du financement participatif l'an passé : 410 000 € avaient été apportés par 226 habitants.

Pour cette centrale de Briare, la campagne de financement est prévue en deux temps : jusqu'au 30 décembre, seuls les habitants de la communauté de communes Berry Loire Puisaye peuvent souscrire. Cela s'élargira ensuite aux habitants du Loiret et des départements limitrophes à la centrale solaire, jusqu'au 14 février. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site www.lendosphere.com.