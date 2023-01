Centrales hydroélectriques en Savoie : "tout est prêt pour anticiper les pics de consommation"

Le saviez-vous ? La Savoie est le premier département de France en terme de production hydroélectrique. On y trouve pas moins de 50 centrales hydroélectriques et de nombreux barrages. Comme celui de Tignes (le plus haut de France, 180 mètres de haut), celui de Roselend, ou encore le barrage du Mont-Cenis. Dans le contexte de crise énergétique et de risques de tensions sur le réseau , nos centrales vont être fortement mises à contribution cet hiver. Et tout est prêt pour les pics de consommation à venir.

Un taux de remplissage de 86%

Les ingénieurs ont anticipé le remplissage des barrages. Depuis la fin de cet été, les lacs sont pleins. "Nous avons arrêté de produire avec nos centrales hydroélectriques fin août, pour finalement restocker et préparer l'hiver de manière anticipée", explique Xavier Hervé le directeur environnement et territoire d'EDF Hydro Alpes. "On a atteint notre maximum de remplissage des barrages la première quinzaine de novembre, avec un taux de remplissage de 86%".

Les turbines et les alternateurs sont donc prêts à fonctionner à plein régime, ce fut par exemple le cas le 12 décembre dernier. "Ce jour-là il y a eu un pic de consommation important, il y avait une vague de froid, quasiment toutes les centrales des Alpes du nord étaient mobilisées pour produire à la pointe du lundi matin, et ensuite à la fin de la pointe, vers 11h-12h, les centrales se sont arrêtées".

"La Bâthie produit de l'électricité pour 420.000 habitants"

C'est tout l'intérêt de l'hydroélectricité : réagir de façon très rapide aux besoins de production et équilibrer, s'il le faut, le réseau national. "Une centrale hydroélectrique peut être démarrée en 3 minutes, et passer d'une puissance nulle à la pleine puissance en 3 ou 4 minutes", précise Xavier Hervé. Près d'Albertville, par exemple, la centrale de la Bâthie, qui est associée au barrage de Roselend, produit chaque année l'équivalent de la consommation d'électricité de toute la population de la Savoie, soit plus de 420.000 habitants.

Notre département a donc un rôle crucial à jouer cet hiver sur le réseau électrique. "La Savoie est le département en France qui a la plus grande capacité de production hydroélectrique, on produit 7 milliards de kilowatt/heure, sur le département de la Savoie, soit l'équivalent de la consommation domestique de 3 millions d'habitants". L'hydroélectricité représente 12% de la production d'électricité en moyenne chaque année en France.

EDF Hydro Alpes en chiffres

4.500 salariés en France, dont un millier en Savoie (400 salariés pour l'exploitation des barrages et centrales + 600 ingénieurs au centre d'ingénierie du Bourget-du-Lac)

Les 110 centrales hydroélectriques des Alpes du nord sont implantées sur 7 départements (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Jura, Ain et Rhône) et produisent un tiers de la production hydroélectrique d'EDF en France

Le barrage de Tignes (le plus haut de France, 180 mètres de haut) est associé aux centrales de Brevieres et Malgovert (celle de Malgovert près de Bourg-Saint-Maurice a une puissance de presque 300 mégawatt)

Le barrage de Roselend dans le Beaufortain est associé à la centrale de la Bâthie près d'Albertville (où l'eau est turbinée en contrebas dans la vallée avec une puissance installée de 600 mégawatt)

Le barrage du Mont-Cenis est la deuxième plus grande retenue du parc des Alpes du nord

En Haute-Savoie, il y a surtout de petits aménagement hydroélectriques, le plus grand (100 mégawatt) étant le barrage des Houches à Passy

On trouve également deux centrales emblématiques en Savoie (de type STEP) : la centrale de La Coche (Le Bois, près de Moûtiers) et la centrale de Super Bissorte (Orelle, Maurienne) ; les STEP (stations de transfert d'énergie par pompage) sont des centrales très puissantes qui permettent de turbiner une eau qui a été pompée et stockée dans un bassin supérieur

Le barrage de Tignes - ©EDF-D.Guillaudin

Le barrage de Bissorte - ©EDF-D.Guillaudin