Centre-Alsace : des associations écologistes militent contre "Europa Vallée", projet d'extension d'Europa Park

C'est un projet dont les contours ne sont pas encore vraiment dessinés, mais qui fait déjà beaucoup de bruit dans le Centre-Alsace. Son nom : "Europa Vallée". Il est porté avec discrétion par la famille Mack , propriétaire d'Europa Park. Si aucun dossier n'a encore été formellement déposé, les associations écologistes locales sont déjà vent debout contre le projet.

Tout a été dit sur le projet

Les premières bases d'Europa Vallée se sont faits connaître en 2018, moment où Europa Park a présenté sa volonté de mettre en place un téléphérique entre Rust et le Centre-Alsace. Un projet soutenu par le président Emmanuel Macron sur Twitter. Mais face à l'opposition des deux côtés du Rhin, un moratoire de cinq ans a été décidé.

"Europa Vallée" n'a fait que de brèves apparitions dans l'actualité depuis, notamment via une lettre envoyée par les élus du département et du Grand-Est, affichant leur soutien au projet, selon nos confrères de Rue 89 Strasbourg, sans que l'on connaisse vraiment les contours du site.

"On a un peu tout entendu, résume Stéphane Giraud, directeur régional d'Alsace Nature. On a parlé de complexe hôtelier sur 150 hectares, puis d'un site de 50 hectares en accord avec la nature." Le terrain choisi serait à cheval entre les communes de Diebolsheim et Sundhouse. On parle d'hébergements dans un environnement nature, d'un parc de loisirs ou encore d'équipements culturels, qui s'implanterait sur des terres agricoles.

Une demande de transparence

C'est pour cette raison que le "Chaudron des alternatives", qui regroupe plusieurs dizaines d'associations écologistes locales, s'oppose déjà à Europa Valley. "Alors que les rapports du GIEC nous montrent qu'il faut absolument préserver nos terres agricoles, on parle d'artificialiser des terres qui sont parfaitement bonnes pour l'agriculture, à proximité d'une zone Natura 2000", dénonce Yeliz Ergenschaeffter, membre du collectif.

Les associations ont déjà tracté ce week-end pour informer la population des villages concernées. Une démarche prématuré selon l'ADIRA, l'agence de développement de l'Alsace, qui explique qu'Europa Vallée est loin d'être un projet avancé. Elle a présenté jeudi 19 un diagnostic sur l'attractivité du Centre-Alsace, comprenant 35 ébauches de projets, dont Europa Vallée. Ce n'est qu'à partir de cette étude, dont les conclusions seront données à la fin de l'année 2022, qu'Europa Vallée pourra ou non se présenter au grand jour.

Les associations écologistes estiment pour autant qu'il faudrait déjà faire un devoir de transparence. "C'est un projet qui cristallise beaucoup de questionnements, de la part d'élus locaux, de citoyens et d'associations. Les craintes sont nombreuses autour du foncier, de la biodiversité, mais aussi de la tranquillité des habitants. Je pense qu'il faut écouter et associer les citoyens sur ce projet de territoire pour réduire ces craintes et penser le développement touristique autrement", explique Stéphane Giraud.

Yeliz Ergenschaeffter va plus loin : "On s'est battu contre l'implantation d'Amazon et on est un peu déniaisé sur les pratiques des élus. Bizarrement le projet proposé par la famille Mack va parfaitement correspondre aux attentes de l'étude menée par l'ADIRA. Dans une démocratie telle qu'on peut la rêver, les citoyens devraient pouvoir participer au projet."

Selon le site allemand ParkErlebnis, spécialiste de l'actualité des parcs d'attraction, le nom "Europa Valley" aurait déjà été déposé par les propriétaires d'Europa Park. Contactés, ils ont refusé de s'exprimer sur le sujet.