Centre de Giuncaggio : le préfet exige des garanties environnementales

Le site d'enfouissements de déchets de Giuncaggio (Haute-Corse) est en bonne voie pour voir le jour. Le préfet ne se pourvoira pas en cassation après que la justice a rejeté en appel en juillet son arrêté bloquant la construction du centre pour des raisons environnementales.

François Ravier a toutefois publié un arrêté ce mardi exigeant quelques garanties pour limiter l'impact environnemental de la part de la société Oriente Environnement. Le site, contesté par un collectif de riverains, devrait traiter 80 000 tonnes de déchets ménagers par an.

Un bilan de l'impact environnemental au fur et à mesure du remplissage du site

"L'idée, c'est l'évolutivité dans le remplissage de ce centre. Au fur et à mesure, on va s'assurer de la stabilité des premiers casiers (...) afin de s'assurer que le remplissage des casiers ne remettra pas en cause la stabilité du terrain", explique-t-il.

Il ajoute qu"il y a également un double système de sécurité sur l'évacuation des eaux, sur les lexiviat, sur le risque incendie.". Il est également prévu qu'une commission "réunissant l'ensemble des personnes intéressées", se réunisse régulièrement pour suivre l'évolution du chantier et la gestion du centre d'enfouissement.

Il reste encore une dérogation à obtenir avant la construction

Avant de démarrer le projet, la société Orient Environnement doit encore obtenir une autorisation. Il manque une dérogation au titre des espèces protégées qui sont présentes sur le site Natura 2000 de la Basse-Vallée du Tavignano : la truite macrostigma ainsi que deux espèces de chauves-souris rares et menacées en Europe. Une commission nationale doit encore étudier le dossier.

Le centre de Giuncaggio, s'il voit le jour, traitera au maximum de ses capacités 80 000 tonnes de déchets ménagers et 120000 tonnes de terres amiantifères par an. Les deux sites existants, à Prunelli-di-Fiumorbo (2B) et à Vigianello (2A), sont régulièrement saturés et ne peuvent pas prendre en charge la totalité des 170 000 tonnes de déchets ménagers produits en Corse chaque année.