Bretagne : les centres de tri ont plus de déchets à traiter en volume

Quel est l’impact du confinement sur les centres de tri de déchets bretons ? La situation est très différente selon les territoires, les collectes ont parfois repris, parfois non. Parfois elles ne se sont jamais arrêtées. Ce qui a évidemment un impact sur l’activité des 11 centres de tri de déchets de Bretagne. 9 sont aujourd'hui en fonctionnement quasi normal.

Moins de papiers, plus d'emballages

Le centre Triglaz à Plouédern dans le Finistère est à l’arrêt pour travaux. Mais ça n’a rien à voir avec la crise sanitaire. En revanche le site de Gopéren à Glomel dans les Côtes d’Armor n’a pas encore rouvert. Il va falloir mettre en place des mesures de sécurité sanitaire pour cela. Le centre va rouvrir le 11 mai.

Les autres centres ont tous rouvert. Celui de Valorys à Pluzunet – qui avait fermé ses portes pour les mêmes raisons que celui Gopéren (manque de sécurité sanitaire)– a pu rouvrir. Même chose à Kérandris à Fouesnant. L’activité a repris en mode dégradée depuis le 20 avril. Les cadences ont augmenté depuis et devaient tourner à 100% à partir du 4 mai.

Autant de tonnes mais plus de volumes à traiter

Mais dans les centres, les contraintes sont doubles rappelle Frédéric Quintard, directeur régional de Citéo dans l’ouest. L'entreprise accompagne les centres de tri et les collectivités : "Il est vrai que les centres de tri peuvent être impactés par un rendement moindre et ils peuvent connaître des flux qui changent de composition avec des baisses de papiers et davantage d’emballage".

Moins de papiers, plus d’emballages, c'est logique, les Bretons font des courses alors que les entreprises du tertiaire utilisent beaucoup moins de papiers. Conséquence : au centre Généris de Kerval Centre Armor à Ploufragan, on traite toujours autant de déchets (environ 2 500 tonnes par mois) mais ça prend beaucoup plus de temps. Jean-Benoit Orveillon, directeur au syndicat public qui gère l’activité de tri des déchets de 145 communes des Côtes d’Armor : "Un emballage va peser largement moins. Pour le même tonnage, vous avez largement plus d’objets à trier donc pour l’exploitant c’est un peu plus tendu".

Stocker les déchets et lisser le recyclage dans le temps

Il est trop tôt disent les acteurs du tri pour donner des chiffres précis sur les conséquences du confinement. Dans certaines collectivités, les collectes ont repris il y a peu de temps. Pour faire face à l’afflux de matières à traiter, les centres bretons vont devoir stocker davantage. Et lisser petit à petit ce surplus dans le temps.

La région rappelle que le retour à la normale va prendre du temps et met en ligne les réponses à toutes les questions pratiques que vous vous posez à l'adresse suivante : https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/