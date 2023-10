Centre-Manche : "Depuis deux semaines, on est envahi de moustiques"

Un peu d'humidité, des températures qui restent élevées : un cocktail idéal pour les moustiques. Ils viennent animer les soirées et les nuits des Manchois en ce moment. "On les compte par dizaines chez moi!" souligne Marie.

Et comme elle, Régine en a assez de ce petit bruit lancinant qui lui chatouille les oreilles, au moment de s'endormir : " Ca devient une catastrophe, c'est la chasse au moustique tous les soirs, raconte cette habitante de Carentan-les-Marais. On finit à la bombe, carrément, parce que là, ce n'est plus possible de dormir."

"On ferme tout parce que sinon, la maison est pleine de moustiques. Ca fait vingt ans que je vis ici, je n'ai jamais vu ça, commente Stéphane, des Champs-de-Losque. On a acheté des petits appareils anti-moustiques, mais ce n'est pas très efficace.

Pique ou pique pas ?

"Le soir, on est envahi", poursuit Colombe. Elle vit au coeur des marais à Tribehou, tout comme Nathalie. "C'est plutôt inhabituel à cette période, mais là, oui, il y en a beaucoup. Par contre, ils ne piquent pas." Et c'est le seul point qui fait débat, leur agressivité. Les uns affirment qu'"ils ne viennent pas sur nous et qu'on se réveille sans piqûre", les autres qu'"ils piquent et que c'est particulièrement désagréable".

"Il faut qu'on soit patient", résume Régine car si agacés soient-ils, tous ces manchois n'envisagent pas encore d'investir dans une moustiquaire !