Centre-ville à 30km/h, circulation des camions : la métropole de Nice annonce plusieurs mesures pour le climat

La métropole Nice Côte d'Azur a réuni ce jeudi son premier conseil de métropole pour le climat, composé d'une soixantaine d'élus, de citoyens, d'associations ou de chercheurs. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, et plusieurs mesures ont été annoncées :

La vitesse limitée à 30 km/h dans une grande partie du centre-ville de Nice

Une vaste zone limitée à 30 km/h sera mise en place dans le centre-ville de Nice, du boulevard Grosso au boulevard Carabacel. Les vélos et les piétons y seront prioritaires, et les feux rouges seront supprimés pour fluidifier la circulation.

"L'arrêt et le démarrage des voitures provoquent des émissions de CO2, explique le président de la métropole, Christian Estrosi. Et donc le meilleur moyen qu'elles ne s'arrêtent pas, c'est de les faire rouler à une vitesse plus lente et de ne pas s'arrêter à un certain nombre de carrefours". Seuls les feux au croisement du tramway seront maintenus, pour des raisons de sécurité. Les aménagements seront faits progressivement, par phase, d'ici 2025.

L'interdiction des poids-lourds sur la Promenade des Anglais

La circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur la Promenade des Anglais devrait être interdite à partir du 1er juin 2021. Un projet d'arrêté sera proposé au préfet des Alpes-Maritimes pour interdire le passage des camions sur la Promenade des Anglais et sur le Quai des États-Unis, annonce la métropole. Elle réclame aussi la gratuité du contournement de Nice par l'autoroute.

Une navette maritime hybride entre le port de Nice et le Cap d'Ail

Une navette maritime hybride entre le port de Nice et le port de Cap d'Ail devrait être lancée "pour l'été 2021". Elle sera dédiée aux actifs qui font l'aller-retour entre Nice et Monaco pour aller travailler et sera connectée à la ligne 2 du tramway. Dans un premier temps hybride, la navette sera par la suite électrique ou fonctionnera à l'hydrogène, prévoit la métropole.

Des aides pour circuler à vélo électrique ou en voiture électrique

Pour favoriser les déplacements à vélo entre le domicile et le travail, un service de location de vélos électriques longue durée sera lancé "à destination des actifs de la métropole" d'ici 2022. Par ailleurs, le service de vélos électriques en libre-service déjà existant sera renforcé.

Le montant de l'aide à l'acquisition d'un véhicule électrique sera également augmenté, promet la métropole. Un fonds d'aide à l'achat de véhicules propres sera créé pour les entreprises.

Un programme de rénovation énergétique des bâtiments publics

La métropole Nice Côte d'Azur prévoit de rénover ses bâtiments publics, avec le remplacement des chaudières au fioul de neuf écoles, le remplacement des huisseries extérieures dans des écoles et des crèches. La rénovation de huit piscine publiques et des musées Matisse, Chéret et MAMAC est aussi prévue.

Par ailleurs, un guichet métropolitain de la rénovation énergétique sera créé.

Le développement de l'hydrogène

Deux unités de production et d'avitaillement en hydrogène vert doivent être créées d'ici 2025. Elles seront situées "à l'Ouest et à l'Est de Nice" et visent à décarboner les lignes de bus, les navires ou les taxis.

La première ligne de bus 100% hydrogène doit être testée d'ici fin mai 2021.

Enfin, la métropole annonce aussi un taux de 0% de soufre pour les petites et moyennes unités, les navires de grande plaisance et les ferries en escales longues durées au Port de Nice, ou encore l'expérimentation d'un nouveau dispositif de collecte des déchets verts. Le président de la métropole, Christian Estrosi, a détaillé l'ensemble de ces mesures sur son compte Twitter :