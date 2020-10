Cèpes : une belle année 2020 en Béarn

L'automne, c'est la période des feuilles orangées, du retour du froid et de la météo pluvieuse. Mais c'est aussi et surtout la saison des cèpes. Le temps sec de la fin de l'été a empêché aux rois des champignons de sortir de terre. Mais ces dernières semaines de pluie ont rattrapé le temps perdu, et on assiste désormais à une récolte très intéressante, tant par la quantité que par la qualité du produit.

David Peres, un habitant de Mourenx, est un passionné de champignons. Chaque année, il parcourt les bois à la recherche des plus beaux cèpes. Une passion transmise autrefois par son grand-père, qu'il voyait rentrer de cueillettes, les bras chargés de champignons.

David est très heureux de ce que la forêt lui offre ces derniers jours : "On a eu des champignons l'année dernière et les autres années, mais là, depuis à peu près quinze jours, les champignons ont commencé à pointer leur nez, et il y en a encore qui poussent, et c'est vraiment une année exceptionnelle !" Une année exceptionnelle qui a permis à David de récolter le week-end dernier pas moins de quatorze kilos de cèpes.

David Peres a cueilli deux belles caisses de cèpes de 7 kilos chacune - David Peres

Un prix à peu près équivalent à l'année dernière

Christelle Camy, gérante des Saveurs du potager à Pau, confirme que malgré un début de saison un peu compliqué pour les cèpes, c'est une belle période qui se profile. En termes de prix, elle affirme que l'on est dans la même gamme de prix que l'année dernière. "Pour ce qui est des gros cèpes, on essaie de les mettre autour de 25 euros le kilo, et quand c'est des tout petits, on est à 32-33 euros".