Cerisy-la-Salle : des habitants se mobilisent contre l'implantation d'une nouvelle antenne 4G

Le permis de construire est affiché depuis près d'un mois à l'entrée du champ, dans le village Le Deshayes de Cerisy-la-Salle. Un mât de 30 mètres de haut va être installé ici pour améliorer la couverture du réseau 4G de l'opérateur téléphonique SFR. Il y a, dans le hameau, une quinzaine de maisons et autant d'habitants mécontents.

"On est encerclé". Réunis devant l'entrée du champ, une dizaine d'habitants du village discutent. "Il y a une nouvelle antenne pour Free un peu plus haut, une autre près du château d'eau, une à Notre-Dame qu'on voit là-bas, une à Dangy. Et puis il y a, juste là, les pylônes de la ligne Très Haute Tension, ça devient invivable", décrit Geneviève Crommelink, l'une des futures voisines de cette antenne.

Une antenne à proximité des maisons

Cette antenne se situera à 150 mètres de la maison la plus proche.

Elle sera à 217 mètres de ma maison. Et ce sera la cinquième dans le coin. D'être bombardés de toutes directions avec des ondes basse fréquence, c'est trop pour la santé de tout le monde ici et dans le village entier. Ce n'est pas que nous. En plus, on captait déjà bien la 4G, c'est inutile, proteste Karen Tinker-Loiseau.

Les ondes inquiètent

C'est ce qui angoisse aussi Elisabeth Mouton, une autre voisine : "Il faut penser à l'avenir de nos enfants. Et puis j'ai un mari qui a des problèmes de santé, donc avec tout ça, moi j'ai peur."

"Et en plus avec l'antenne, combien l'immobilier va perdre ?" lance Patrick Crommelink. Lui et son épouse ont fait circuler une pétition auprès des habitants du village. Ils dénoncent notamment le manque de concertation préalable au projet.

C'est pour la 4G là, mais après l'évolution, c'est quoi ? La 5G ? Les ondes seront encore plus fortes et on ne le saura pas. La vie moderne, c'est bien mais il faut respecter les gens !

Ces habitants demandent que la distance minimale par rapport à leur maison, soit d'au moins d'un kilomètre.