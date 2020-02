Pendant plus de 3 semaines, ces Brestoises ont cousu des centaines de poches pour assurer la survie et les soins des animaux rescapés des flammes en Australie.

Ces Bretonnes ont cousu plus de 250 poches pour les kangourous d'Australie

Marie-Claire (à gauche) et Sylvie (à droite) ont confectionné avec leurs amies plus de 250 poches pour les animaux d'Australie

Le Relecq-Kerhuon, France

"Ça va servir à les cocooner, à les soigner, à les préserver", explique Sylvie Salaün, animatrice de sessions couture au Relecq-Kerhuon et à Brest. Depuis 3 semaines, cette couturière et ses adhérentes travaillent sans relâche pour confectionner des poches en tissus qui serviront à prendre soin des animaux rescapés des incendies en Australie. Elles en ont déjà cousu plus de 250 pour des écureuils, des opossums, des koalas ou des kangourous.

Il existe des poches extérieures et intérieures pour accueillir les animaux © Radio France - Roméo van Mastrigt

"Des soirées couture jusqu'à 22 heures"

Sylvie a été aidée par Marie-Claire, une des adhérentes des sessions couture. Elle est à l'origine d'une centaine de poches. "Ça prend du temps, mais j'ai la chance d'être à la retraite. Et surtout d'avoir un mari patient", s'amuse-t-elle. Avec ses amies couturières, elles ont passé plusieurs soirées dans leur atelier, des lieux qu'elles aiment appeler leurs "ateliers clandestins" puisqu'elles y travaillent tard le soir. Marie-Claire s'est investie dans ce projet, car elle "se sent utile. C'est une des seules façons d'aider là-bas si on ne peut pas s'y déplacer."

Consignes de couture par Sylvie Salaun Copier

Il faut respecter des tailles bien précises selon l'animal qui doit recevoir la poche. Des consignes sont éditées, dont sont tirés des patrons. Il suffit de respecter les mesures et de faire une "couture à l'anglaise". Sont alors cousues des poches intérieures et extérieures. "Ils utilisent 20 à 30 poches par jour par animal ! Avec nos 250 poches, on ne va pas sauver le monde mais ça sera déjà pas mal", espère Sylvie.

Les consignes et les patrons de confection sont très stricts © Radio France - Roméo van Mastrigt

Un appel mondial

Cet appel à la couture est lancé par l'association Animal Rescue Collective. "Comme quoi, le monde n'est pas foutu ! On remarque une vraie solidarité qui s'est installée un peu partout dans le monde. Des poches sont expédiées des États-Unis, d'Italie, d'un peu partout dans le monde. C'est très impressionnant", souffle Sylvie Salaün.

Les poches brestoises seront envoyées samedi chez un ami de Sylvie dans les Côtes-d'Armor. Il doit ensuite rapidement les expédier direction l'Australie.