Ces chênes de la forêt d'Amboise sont sélectionnés pour la charpente de Notre-Dame de Paris

Il y aura un peu de Touraine dans la future charpente de Notre-Dame de Paris. Plusieurs propriétaires forestiers privés ont répondu à l'appel de la coopérative Unisylva, afin de faire don de chênes centenaires. L'arbre idéal se doit d'être bien droit, faire entre 5 et 21 mètres de haut et avoir un diamètre supérieur à 50 cm. Et bien entendu, être sain. "Lorsqu'on repère un arbre, on a besoin d'en faire le tour afin de voir s'il n'y a pas de courbures" explique Alexis Ménard, directeur régional d'Unisylva.

Sélection de chênes centenaires à Amboise, pour la charpente de Notre-Dame De Paris © Radio France - Romain Dézèque

Sur les 1 500 adhérents du secteur Centre-Ouest, plusieurs propriétaires se sont signalés auprès de la coopérative. Ainsi 110 chênes ont pu être référencés, dont quelques-uns sur la parcelle du grand-père d'Édouard, en forêt d'Amboise. "Quand on a su que la filière bois appelait les propriétaires à donner des chênes, mon grand-père n'a pas hésité. On est très fier de le faire, l'incendie de Notre-Dame nous a beaucoup touchés. Et c'est aussi l'utilité de ces arbres. On n'est pas à un arbre près, quand vous voyez notre forêt... donc si on peut donner un peu, c'est avec grand plaisir et beaucoup de cœur".

L'arbre choisi est peint en rose pour être repéré par les bûcherons © Radio France - Romain Dézèque

Une fois l'arbre sélectionné, celui-ci est peint en rose afin que les bûcherons puissent le repérer. Ces chênes centenaires devront être abattus avant le 15 mars, avant la montée de sève. Ils sont marqués et pourront être identifiés un par un dans la charpente, une fois celle-ci achevée.