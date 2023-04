Ces éleveurs vont stopper leur production de glace à base de lait de brebis à la fin du mois faute de pluie

C'était un projet de cœur. Olivier et Virginie Morin se sont installés sur la commune de Montferrer, il y a sept ans pour fonder L'étoile de la bergère : un troupeau de 90 brebis dont le lait sert à la fabrication de glace bio. Mais face à la sécheresse qui sévit dans le département des Pyrénées-Orientales depuis deux ans, les deux exploitants envisagent de stopper leur production de glace afin de réserver le peu d'eau restant sur leur exploitation à la survie du troupeau.

ⓘ Publicité

À cause de la sécheresse l'herbe ne pousse plus

"L'herbe fait à peine un centimètre, là où elle devrait déjà être à mi-mollet" décrit Virginie Morin au milieu du champ attenant à sa bergerie. "On voit la terre, il y a quelques touffes, un peu de vert, mais elle jaunit déjà. On est mi-avril c'est très inquiétant" conclu l'éleveuse. Habituellement, à cette période ses brebis passent le plus clair de leur temps dehors à brouter, mais avec la sécheresse l'herbe ne pousse plus et le pâturage s'est réduit comme peau de chagrin.

Pour pallier le manque d'herbe, Virginie Morin et son époux Olivier ont dû basculer sur de l'alimentation à base de foin : "maintenant on complète, on fait 50 % d'herbe et 50 % de foin" explique ce dernier. Problème, le foin donne d'avantage soif aux brebis et surtout son coût a augmenté "entre le transport et le prix du foin on est à plus de 10 000 de dépense supplémentaire." Financièrement la situation se tend pour l'exploitation.

Mais aujourd'hui l'inquiétude face au manque d'herbe, c'est de devoir basculer sur une alimentation totalement basée sur le foin. "Sauf qu'on l'achète à un producteur en Camargue, et lui aussi a du mal à produire donc la question ça va être où en trouver et à quel prix pour quelle qualité." Car les Morin doivent respecter la charte bio pour conserver leur label. Face à toutes ces contraintes l'exploitation est prise à la gorge.

Face au manque d'herbe dans les prés, le troupeau reste plus longtemps dans la bergerie où du foin lui est distribué © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Les sources de l'exploitation s'assèchent

Ils ont pourtant mis en place un système de récupération de l'eau quand les sources de leur domaine ont commencé à s'assécher. Notamment celle qui sert au nettoyage des machines de la salle de fabrication. Après filtrage, elle est rebasculée sur les abreuvoirs de la bergerie. Mais cette astuce augmente la charge de travail. "Gérer l'eau comme ça, ça n'est plus trop humain" commente l'éleveuse

Stopper la production en mai

La seule solution que voient aujourd'hui Olivier et Virginie c'est donc de stopper leur production de glace et concentrer leurs forces sur la préservation du troupeau . " S'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie " assène Virginie Morin. "On se pose la question d'arrêter à la fin de la saison si ça ne bouge pas." Ça, c'est une lettre cosignée avec la Confédération Paysanne et qui a été envoyée au préfet au début du mois d'avril pour lui demander "s'ils [les représentants de l'Etat) étaient prêts à nous envoyer un camion-citerne pour abreuver les bêtes quand la dernière source sera tarie." Lettre pour l'instant restée sans réponse.