Haute-Garonne : un apiculteur installé à Latrape lance une expérimentation pour sauver les abeilles

Xavier Dumont parle d'un constat alarmant. Chaque année le réchauffement climatique permet au varroa destructor de proliférer. Cet acarien parasite ne tue pas directement les abeilles : il s’incruste dans l’insecte et l’affaiblit, provoquant l’apparition de maladies qui, associées à d’autres pathologies ou à un environnement malsain peuvent entraîner sa mort. Les insecticides sont aussi un danger, mais c’est le varroa qui affaiblit parfois des colonies entières.

Deuxième facteur de la hausse de la mortalité chez les abeilles : le réchauffement climatique. Les hivers sont de plus en plus doux et cela dérègle le rythme de vie des abeilles selon l'apiculteur : "Au moindre rayon de soleil les abeilles sortent de la ruche, elles se refroidissent, s'épuisent et meurent en grand nombre avant même qu'elles ne puissent rentrer chez elle. Elles devraient rester bien au chaud sans sortir ou presque comme elles le faisaient pendant des hivers rigoureux, ce qui leur assurait une longévité de 6 mois".

Phase expérimentale

Pourquoi Xavier hiverne-t-il ses ruches en cave ? En mettant en « cave » les ruches, il veut recréer artificiellement des conditions hivernales à celles que les abeilles avaient il y a 40 ans. "Des conditions hivernales rigoureuses, pour voir si cela augmente les chances de survie des colonies d’abeilles pendant l’hiver, auraient une incidence positive sur le taux d’infestation par le varroa et les préserveraient des grands froids" explique l'apiculteur.

Appel aux apiculteurs de la région

Véritable passionné, cet ancien biochimiste de 65 ans à la retraite espère que des apiculteurs rejoindront son essai et entreront en contact avec lui. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucun risque : ce n'est que du bonus. "J'ai hiverné mes ruches le 20 décembre. Après bientôt deux mois, _je constate un ralentissement de la prolifération du varroa_. C'est prometteur ! Les abeilles ne sortent plus, elles se sont blotties pour garder une température de 25 degrés et donc, ne meurent pas en tentant de s'aventurer et s'épuiser à l'extérieur. Il faut tenter pour les sauver".

Avec cette expérience Xavier espère faire chuter le taux de mortalité de ses abeilles de 30%.

La moyenne avoisine les 40 à 50% de perte chaque hiver. Il reste optimiste et souhaite donc atteindre les 15% de mortalité par ruche.

Pour contacter Xavier, rendez-vous sur son site.