Et si cet été vous aidiez les scientifiques à rechercher les déchets sur les plages ?

Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans. Avec huit millions de tonnes par an, c'est d'abord le plastique que l'on retrouve le plus souvent. Les engins de pêche représentent près de 30 % des déchets marins retrouvés sur les plages européennes. Ils sont souvent dissimulés entre les coquillages et les algues. Ce sont des filets de pêche, des cordages, des casiers ou encore des bouées abandonnés. Des déchets qui polluent les océans pendant plusieurs centaines d'années. Par exemple, la durée de vie d’un filet de pêche en mer est estimée à 600 ans.

Filets de pêche biodégradables pour limiter les pollutions

C'est pour lutter contre cette pollution que l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a lancé une initiative dans laquelle les chercheurs appellent les vacanciers à signaler les déchets retrouvés sur les plages. Pour y participer c'est simple : il s’agit de prendre en photo le déchet et de le signaler via l’application dédiée. Plus il y aura d’observations recensées, mieux les scientifiques pourront cartographier la répartition des engins perdus et orienter les recherches sur des engins de pêche biodégradables dans le cadre du projet européen Indigo.

Les scientifiques vous invitent aussi à signaler les phénomènes d'eaux colorées que vous rencontrez lors de vos baignades en prenant une photo ou en réalisant un prélèvement dans une simple bouteille.

Les microalgues à l'origine des mortalités massives de poissons

"Invisibles à l’œil nu, les microalgues sont plus petites que le diamètre d’un cheveu. Elles produisent près de la moitié de l’oxygène de notre planète et constituent le premier maillon de la chaine alimentaire marine" explique l'Ifremer. "Avec le soleil et l’augmentation de la température de l’eau, elles prolifèrent parfois dès le printemps et colorent l’eau de mer dans certains cas du bleu turquoise au rouge, en passant par le vert et le jaune brun. Des épisodes d’eaux colorées marron sont notamment en cours en ce début d’été en Bretagne sud" précise l'Ifremer dans son communiqué. "Ces phénomènes peuvent modifier le milieu marin, par exemple appauvrir l’eau en oxygène et provoquer des mortalités massives de poissons" .

Ce programme scientifique a été lancé lors de l'été 2020. Plus de 2.000 signalements ont été rapportés par 500 observateurs. 17.000 déchets, trouvés en mer ou sur les plages, ont été saisis dans l’application.