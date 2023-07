Cet été dans le Cotentin, ces étudiants seront les ambassadeurs des bonnes pratiques auprès des touristes

La haute-saison touristique débute ce week-end dans le Cotentin, avec les arrivées des premiers vacanciers de juillet. S'ils ont choisi le Cotentin, c'est pour beaucoup en raison de sa nature et de son littoral préservés. L'agglomération du Cotentin en fait d'ailleurs l'un des principaux arguments de sa communication à destination des touristes. Alors cet atout, il faut le conserver, et c'est pour cela que 12 ambassadeurs du littoral vont sillonner durant deux mois les côtes de la presqu'île.

C'est la troisième année que le dispositif est mis en place. Après une expérimentation sur la côte Ouest il y a deux ans, les ambassadeurs du littoral ont élargi leurs "rondes" aux trois façades maritimes l'an dernier. Cette année, ils seront 12 à se relayer pour remplir leurs missions de surveillance et de renseignement.

Des ambassadeurs en lien constant avec les élus

Ce sont en fait deux binômes qui parcourront chaque jour les plages et les sites côtiers fréquentés par les touristes pour les renseigner, mais aussi expliquer les bons comportements à avoir, rappeler à l'ordre ceux qui prendraient des libertés avec leurs chiens, ou qui ne respecteraient pas les conditions pour se stationner.

En lien constant avec les élus des communes sur lesquelles ils interviennent, les ambassadeurs du littoral, équipés de casquettes et de tenues facilement identifiables peuvent rapidement faire remonter une situation éventuellement plus problématique. Pour ces deux mois d'été, ce sont principalement des étudiants qui ont été retenus et embauchés par l'agglomération du Cotentin pour remplir cette mission. Et ceux d'entre eux qui entament leur 3e été en tant qu'ambassadeurs estiment qu'ils ont le meilleur job d'été possible.