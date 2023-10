"Cette aide, c'est un an de salaire" : des agriculteurs manifestent à Quimper pour la transition écologique

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant les préfectures bretonnes jeudi 4 octobre au matin, à l'appel de la Confédération paysanne et de plusieurs associations dont Eaux et rivières de Bretagne, pour réclamer à l'Etat le financement total des M.A.E.C, ou "mesures agroécologiques et climatiques", un dispositif d'aide à la transition écologique. Les agriculteurs peuvent en bénéficier, s'ils entreprennent une série d'actions en faveur du climat et de la biodiversité sur leur exploitation, comme la remise en herbe de leurs parcelles, ou la baisse de la consommation de pesticides par exemple.

ⓘ Publicité

89 millions d'euros pour la Bretagne

Une quarantaine de personnes ont répondu à l'appel à Quimper, dont Madec et sa compagne Aurélie, éleveurs de vaches laitières à Querrien, près de Quimperlé. "Nous touchons cette aide depuis notre installation en 2018, elle nous a beaucoup conforté dans notre projet et nous a permis d'être agriculteurs encore aujourd'hui". Mais ils pourraient ne plus bénéficier de ces 20.000 euros annuels dès 2024, en raison d'un manque de financement : selon la Confédération paysanne, les exploitations bretonnes devront se partager 89 millions d'euros. "Or, il en faudrait 60 millions de plus pour financer tous les contrats signés", pointe Julien Tallec, porte-parole du syndicat dans le Finistère.

Les M.A.E.C sont victimes de leur succès - 4.400 exploitations bretonnes y adhèrent aujourd'hui - mais aussi, selon la Confédération paysanne, du transfert de leur gestion à l'Etat. "Jusqu'en 2022, ces fonds issus de la politique agricole commune étaient redistribués via la Région Bretagne", détaille Julien Tallec. "L'Etat a repris la main cette année, et a fléché un peu moins de 90 millions d'euros pour la Bretagne, c'est largement insuffisant."

"Une prise de risque" pour les exploitations

"Les contrats ont été signés en mai par les agriculteurs, qui se sont déjà engagés dans ces démarches de transition", rappelle Anne Desallais, membre du CIVAM, une association de défense de l'agriculture raisonnée, et elle-même agricultrice. "Or, ces nouvelles pratiques peuvent entraîner une baisse de rendement, c'est parfois une prise de risque de leur part. Et on apprend après coup que tous les contrats ne seront pas honorés", dénonce-t-elle. "Quand les agriculteurs font l'effort de mieux produire, l'Etat ne suit pas !"

"Cette aide, c'est un an de salaire", rappelle Julien Tallec. "En cas de non financement, les petites exploitations pourraient mettre la clé sous la porte. Les plus grosses risquent de devoir abandonner leurs nouvelles pratiques : repasser du bio au conventionnel, produire davantage ou utilise plus d'engrais qu'avant". La Confédération paysanne réclame donc 60 millions d'euros supplémentaires pour payer tous les agriculteurs concernés, et se prépare déjà à de nouvelles mobilisations.