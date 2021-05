Cette bande d'amis bretons nettoie les plages du Cap Sizun pour montrer l'exemple

En partant d'Audierne jusqu'à Plouhinec, ce collectif de jeunes a parcouru près de 16 kilomètres ce samedi pour nettoyer les plages du Cap Sizun.

Avant de partir, on sort les pinces et les gants du coffre de la voiture. "Tout le monde a un bâton ?", demande Antoine, l'un des deux co-fondateurs du collectif "Nettoyons le Cap". Ils sont cinq jeunes, près de l'embarcadère pour l'île de Sein, motivés à ramasser tous les déchets qu'ils trouveront sur leur passage. Et ça commence dès les premiers pas pour Melvyn, également à l'origine de l'initiative : "On vient de trouver un sac poubelle, des sacs plastiques, des canettes coincées entre les rochers. Honnêtement, je trouve ça dégueulasse et même un peu choquant".

Montrer l'exemple

Un déchirement et une petite victoire à chaque déchet ramassé, explique Morgane, la petite-amie de Melvyn : "Ça nous rend tous très fier de participer à ça. C'est une satisfaction de se dire que l'on fait quelque chose pour notre ville. Je pense que c'est un exemple que tous les jeunes devraient suivre parce que maintenant, c'est à notre génération de jouer".

Une responsabilité prise très aux sérieux par tous ces "enfants du Cap" comme ils aiment s'appeler qui veulent à tout prix sauver cet environnement dans lequel ils ont grandi. "Ça nous rend triste, parce que le Cap est magnifique, on l'aime et on veut le préserver", confie Melvyn. Ce à quoi Morgane répond qu'il est "douloureux de voir un si bel endroit gâché par la pollution, à cause du tourisme de masse, des campings-car, des voitures. On veut juste préserver notre petit bout de rocher".

En tout, le collectif aura parcouru près de 16 kilomètres d'Audierne jusqu'à Plouhinec et ramassé près de 30 kilos de déchets. Dès l'année prochaine, Melvyn et Antoine aimeraient contacter les 11 maires du Cap Sizun et leur expliquer leur initiative.