Cette commune de Charente-Maritime qui maitrise sa facture énergétique grâce à la géothermie

Les thermes de Jonzac bénéficient d'une eau puisée à 2.000 mètres de profondeur, à la fois pour les soins et pour son chauffage. Dans les locaux la température oscille toute l'année entre 26 et 28 degrés. Sans flambée de la facture

A l'heure où les prix de l'énergie explosent pour les collectivités, il y a une commune qui tire son épingle du jeu : Jonzac . Pour son chauffage, cette petite ville de Charente-Maritime utilise la géothermie. Des tuyaux qui pompent de l'eau chaude dans la terre et la distribuent un peu partout pour chauffer les principaux bâtiments. Une installation lancée il y a 40 ans, qui s'est beaucoup développée depuis, couplée à des chaudières bois. A Jonzac, 83% de tout le chauffage est d'origine renouvelable.

Aux thermes de Jonzac, le détail n'échappe pas aux visiteurs : il fait chaud. "Entre 26 et 28 degrés, toute l'année" assure

Séverine Gauthier, la directrice de l'établissement. Ici le chauffage est assuré grâce à la géothermie. Une eau à 90 degrés puisée à 2.000 mètres de profondeur, et dont le prix devrait rester stable en 2023. "C'est vraiment un avantage pour notre fonctionnement, reconnaît Séverine Gauthier. Car on sait qu'à côté, on aura une augmentation de notre facture électrique." Les mêmes forages profonds alimentent en direct les Antilles de Jonzac, le vaste centre aquatique de la ville , qui peut lui aussi maitriser ses coûts de fonctionnement.

La géothermie profonde permet aussi d'alimenter en eau chaude les Antilles de Jonzac, le vaste centre aquatique de la ville. Le système est complété par deux autres réseaux de chaleurs, pour chauffer les principaux bâtiments de la ville. - Corentin Mossière

30 km de réseau de chaleur

Invisibles à l'œil nu, près de 30 km de tuyaux courent sous les pieds des Jonzacais. Certains utilisés autrefois pour la géothermie servent aujourd'hui au chauffage urbain. Le réseau de chaleur inclut l'eau chaude produite par trois chaudières à bois, avec pour combustible du bois déchiqueté. Cela permet de chauffer les bâtiments publics, avec de belles économies. "Le prix du mégawatt-heure de notre chauffage urbain est à 69 euros, affiche fièrement le maire de Jonzac, Christophe Cabri. Donc c'est cinq à six fois moins cher que le mégawatt-heure électrique."

Le système est complété par un autre réseau, dit "basse température". Toujours de la géothermie, mais puisée à seulement 50m de profondeur, avec une eau plus proche des 40 degrés. Cela permet d'alimenter le nouveau quartier qui accueille le centre de congrès et les hôtels pour curistes. Avec là encore, des prix qui ne flambent pas.

De gros investissements... rentables

Celui qui a eu l'idée de tous ces tuyaux, c'est Claude Belot, l'ancien maire de Jonzac, toujours président à 86 ans de la communauté de communes. Un pionnier des énergies renouvelables. "L'investissement consomme beaucoup de capitaux, reconnaît l'édile, mais ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Et ce sont de belles opérations, car on ne peut pas imaginer que les gens cesseront de se chauffer demain."

A Jonzac, l'origine des réseaux de chaleur remonte aux années 70, dans la foulée du premier choc pétrolier. "Le monde a eu peur, se souvient Claude Belot. C'est le moment où en France on a dit qu'il faut trouver des solutions alternatives. Je suis devenu maire en 1977, et à la première réunion du conseil municipal, j'ai fait voter le principe d'un puits géothermique." La géothermie entre en service à Jonzac deux ans plus tard. Depuis, deux autres forages ont été réalisés sur la commune. Le dernier a été percé en 2021 et devrait entrer en service fin 2024.

Et maintenant, le solaire

Les derniers projets de Claude Belot concernent l'énergie solaire. Un petit parc photovoltaïque est en cours de finition à côté de la station d'épuration. Il lui fournira l'essentiel de ses besoins d'électricité, en autoconsommation. En attendant le lancement d'un parc photovoltaïque de 60 hectares, actuellement en phase de projet. Il s'agit cette fois de produire de l'hydrogène vert à l'horizon 2027.