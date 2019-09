Ceyrat : un arrêté anti-pesticides en soutien au maire breton de Langouët

Ceyrat, France

L'action est avant tout symbolique reconnaît le maire de Ceyrat : "Nous n'avons pas sur la commune d'épandage de pesticides." Laurent Masselot l'assume, "c'est un geste politique et fort de solidarité avec ce qui se passe en Bretagne et partout en France."

L'arrêté pris ce lundi 2 septembre interdit l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Des dispositions identiques à l'arrêté pris le 18 mai dernier par le maire de Langouët, en Ille-et-Vilaine, très médiatisé, et finalement suspendu par le tribunal administratif de Rennes, la justice estimant que ce n'était pas à un maire de prendre ce genre de mesures.

Laurent Masselot a donc voulu lui apporter et son soutien, l'élu puydômois dit même sa déception de ne pas voir plus de maires en faire de même. Ils sont pour l'instant une trentaine en France à avoir signé ce type d'arrêtés "anti-pesticides".

Ceyrat, commune labelisée "Terre saine"

Ceyrat est déjà engagée sur les questions environnementales. Au-delà du "zéro phyto" affiché par de plus en plus de municipalités, la commune puydômoise est labellisée "Terre saine" et n'utilise plus aucun pesticides sur son territoire.