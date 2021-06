Chablisien: la justice autorise l'implantation d'un parc éolien très contesté par les habitants

C'est une décision "surprenante", avoue l'avocat de l'association "Vent Contre Air", qui se bat depuis plusieurs années contre l'implantation d'un parc éolien à Saint-Cyr-Les-Colons. La cour administrative d'appel de Lyon, dans une décision du 3 juin 2021, autorise l'exploitation controversée de neuf éoliennes.

Ecoutez le reportage de Delphine Martin Copier

Une position de l'Etat jugée incohérente

Le préfet de l'Yonne avait pourtant, dans un arrêté du 13 mars 2019, rejeté la demande d'exploitation de ces neuf aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur. Mais la justice, saisie par le promoteur, a annulé l'arrêté, estimant que le projet ne représentait pas un danger pour l'environnement ou les paysages. "Ce parc éolien a besoin de deux autorisations : un permis de construire et une autorisation d'exploiter. Le préfet a accordé le permis de construire et quelques temps plus tard il a refusé l'autorisation d'exploiter, pour le même projet. La cour administrative d'appel a estimé qu'il y avait donc une certaine incohérence dans la position de l'Etat", explique l'avocat de l'association.

Pourtant, selon le juriste, les revirements de l'Etat dans ce dossiers sont parfaitement compréhensibles : "Lorsque le préfet a statué sur la demande de permis de construire, il a considéré que le parc de Saint-Cyr-les-colons n'était pas de nature à entraîner une saturation visuelle. Et lorsqu'il a statué, plus tard, sur la demande d'autorisation d'exploiter, d'autres parcs éoliens, avaient été entre temps autorisés. Il a constaté qu'avec ce parc supplémentaire, on arrivait à un phénomène de saturation visuelle et donc il a refusé l'autorisation d'exploiter."

L'avocat répète donc que cette décision est "surprenante" selon lui, car "la Cour avait des éléments qui montraient que l'on ne pouvait plus laisser ce parc se construire sans que certains villages, notamment Saint-Cyr mais aussi Préhy, se retrouvent encerclés par des machines".

à lire aussi Face à la prolifération des éoliennes, les maires de l'Yonne réclament plus de concertation

Une opposition locale forte

Ce jugement indigne les membres de l'association "Vent Contre Air" qui se battent contre le projet depuis le début. Pour Sylvain Frochot, son président, accorder cette autorisation alors que toutes les instances représentatives locales sont contre, relève tout simplement du déni de justice : "tous les éléments démocratiques qui ont été mis en place : enquête publique, vote de la mairie de Saint-Cyr-Les-Colons, vote des mairies voisines, des syndicats viticoles, le commissaire enquêteur et enfin le préfet ont tous émis un avis défavorable ! Y compris lors de l'audience d'appel à Lyon où le rapporteur public avait émis un avis défavorable à ce projet. Donc le seul un avis favorable est celui du promoteur ! On est dans une véritable situation de déni de démocratie qui doit être prise au sérieux par l'ensemble de la communauté politique locale pour faire annuler ce jugement qui est totalement incompréhensible", affirme-t-il.

Une jurisprudence pour les éoliennes dans les vignes ?

Même consternation chez Frédéric Gueguen, vigneron, ancien président de la Fédération de Défense de l'Appellation Chablis. Pour lui, ce jugement risque de créer un dangereux précédent : "le gros souci qu'il va y avoir, c'est que cet arrêt risque de faire jurisprudence ! Et à ce moment là, tous les vignobles ne seront plus considérés en France. Il y a le risque de voir naître des parcs éoliens tout autour des vignobles, peu importe l'activité oenotouristique, peu importe les paysages, on risque de se faire envahir par ces parcs éoliens. Les éoliennes nous nuisent en terme d'image, en terme d'environnement. Aujourd'hui, l'activité oenotouristique est de plus en plus développée. C'est vraiment une volonté des néo-consommateurs et donc, si nos paysages sont engluées de parcs éoliens, les paysages viticoles qui font rêver, où il y a beaucoup de balades, vont être dénaturés".

L'avocat de l'association confirme : "Nous avons cherché à faire juger que les paysages viticoles en tant que tel devaient bénéficier d'une protection particulière. Et c'est vrai que sur ce terrain-là, nous ne sommes pas vraiment suivi. Le juge s'en tient, je dirais, aux caractéristiques générales du paysage, sans véritablement tenir compte de la dimension particulière des paysages viticoles", précise Me Bonamy.

"Nous avons cherché à faire juger que les paysages viticoles devaient bénéficier d'un protection particulière. Le juge n'a pas suivi. "Me Francis Monamy Copier

La densité des parcs éoliens ne serait pas problématique

L'autre inquiétude des 160 membres de l'association "Vents Contre Air" : à travers ce jugement, c'est la notion même de concentration excessive d'éoliennes qui est battue en brèche. "La Cour d'appel estime que la densité des parcs éoliens qui ne serait, en elle-même, pas problématique. C'est à dire qu'à partir du moment où on a un grand nombre de parcs, en remettre d'autres ne serait pas un problème", explique Sylvain Frochot. Deux parcs de 6 éoliennes ont en effet été autorisés près de Saint-Cyr-Les-Colons, respectivement à Poilly-Sur-Serein (à 14 kilomètres de Saint-Cyr) et à Lichères-près-Aigremont (à 10 kilomètres).

Une saisine du conseil d'Etat envisagée

L'affaire n'est pas terminée, comme l'explique Maitre Monamy : "l'Association comme le ministre de la transition écologique ont la possibilité de faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Je crois que l'association est bien déterminée à le faire, si le ministre ne saisit pas le Conseil d'Etat. Nos chances de succès sont tout à fait sérieuses, précisément parce que nous estimons que la Cour n'a pas tenu compte de cette évolution des circonstances entre le permis de construire et puis le refus d'autorisation d'exploiter. Nous estimons que la Cour aurait dû prendre en considération les nouveaux parcs et constater ce phénomène de saturation visuelle".

Pour l'instant, la préfecture de l'Yonne n'a pas souhaité communiquer les intentions de l'Etat dans ce dossier.