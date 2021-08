Des opérations de contrôle conjointes pour la protection de l'environnement dans la Chaîne des Puys

Gardes nature, police municipale d'Orcines, Office national des forêts... Ils font partie des corps de métiers qui garantissent la protection de la Chaîne des Puys. Quatre fois cet été, ils ont pu intervenir en soirée, de façon conjointe.

Faire la différence entre bivouac et camping

L'objectif principal de ces missions : repérer, voire sanctionner, les bivouacs, campeurs sauvages et éventuels feux de camps... interdits sur le site. Parmi les membres du groupe, Marcel Chapuis, pilote police pour l'Office national des forêts (ONF). Carnet de verbalisation en main, il rappelle les comportements à éviter :

Le bivouac est toléré, une nuit donc, sans feu, ni détritus... et pas de vidage de toilettes en forêt !"

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin (à gauche), et Marcel Chapuis, membre de l'ONF (à droite). © Radio France - Lou Momège

Dormir une nuit sur place est possible, mais pas une de plus, car cela est considéré comme du camping. L'officier, contrairement à certains de ses collègues comme les gardes nature, peut sanctionner les visiteurs. Comptez 135 euros d'amende pour un feu allumé dans le Parc des volcans d'Auvergne, et 38 euros pour des dépôts de détritus.

Des infractions qui restent rares

Caitline Lajoie fait partie des six gardes nature du site. Parmi eux, un seul à les capacités de verbaliser. Elle travaille donc plus sur la prévention et la sensibilisation du public au bons gestes à respecter. Lors de l'intervention conjointe, c'est elle qui dirige le groupe et toque aux portières des campings-cars garés dans des zones non-gravillonneuses, et donc interdites.

La plupart du temps les interventions se passent sans problème selon Caitline Lajoie : "Ce sont principalement des touristes, des familles. Les échanges restent assez courtois." Les incivilités sont rares : depuis le 1er juillet, 110 infractions ont été recensées sur l'ensemble du site de la Chaîne des Puys.