Chaleur : 30 degrés dans le Gard, la baignade de rigueur à Collias même en octobre !

Après un mois de septembre "le plus chaud jamais enregistré" en France, les températures de ce 1er octobre 2023 auront également été anormalement élevées avec 31 degrés ce dimanche à Nîmes. La Lozère a aussi frôlé les 30 avec 28 degrés enregistrés l'après-midi.

Été indien sans fin

Les Gardois se sont donc réfugiés près du Gardon, à Collias par exemple. René n'a pas hésité à se jeter à l'eau, "c'est étonnant elle doit être à 18 degrés", constate-t-il. Nathalie profite du soleil sur les galets : "On avait chaud alors on a fait une baignade", même si cet été sans fin l'inquiète. "C'est agréable si on ne pense pas aux conséquences, on sait bien que ce n'est pas normal."

Après-midi plus sportif pour Nara : "On va aller faire un peu de paddle en espérant qu'il n'y ait pas trop d'algues, parce que ça devient problématique." Algues qui avec ces températures ont tendance à se multiplier dans le Gardon.

Un point positif, s'il en est : cette météo profite à Sandrine, responsable des canoës Kayak vert : "On a beaucoup beaucoup de touristes qui profitent de l'arrière-saison. On a aussi de la chance que le niveau de l'eau soit remonté", reconnait-elle. Elle continuera de louer ses canoës au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre.