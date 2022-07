Chaleur : 3800 clients touchées par des coupures de courant à Marseille

Sans electricité en pleine canicule... C'est ce qui vient d'arriver à 1800 foyers du quartier de la Cayolle à Marseille (9e) et de nombreux commerces dont le supermarché Leclerc du chemin du Roy d'Espagne. Le magasin a même dû fermer ses portes tout ce mercredi à la grande surprise des clients qui trouvent portes closes : "on devait venir acheter les fournitures scolaires, du coup on reviendra un autre jour, on fait demi-tour", raconte une mère de famille. Ces secteurs sont privés de courant depuis la nuit de mardi à mercredi.

Des coupures dûes à la chaleur

Des coupures ont aussi été constatées aussi dans les 4e et 13e arrondissements de Marseille, concernant cette fois 2000 usagers. A chaque fois, ces pannes sont bien dûes à la chaleur selon les services d'Enedis qui s'activaient ce mercredi matin pour rétablir le service avant la nuit. Les travaux sont conséquents puisqu'il faut creuser la chaussée et réparer les câbles dérangés par la trop forte chaleur de ces derniers jours.

En attendant ces réparations d'urgence, la vie sans courant en période de très fortes chaleurs devient compliquée. Michel, dans le 9e arrondissement, s'est aperçu de la coupure de courant en pleine nuit "quand la clim' s'est arrêtée", et depuis les habitants du quartier de la Cayolle ont du mal à passe rla journée : "les ventilos ne marchent pas, on va tout jeter dans le frigos c'est du gaspillage !". Des voisins se sont retrouvés bloqués à domicile à cause "du portail électrique qui ne s'ouvrait plus".

"On est à Marseille ! La chaleur ils devraient savoir gérer..."

C'est compliqué de se rafraîchir pour ces habitants qui habitent près de la calanque de Sormiou... fermée au public à cause des risques incendies "on est là comme des navets, on attend !", quand d'autres sont en colère : "On est à Marseille ! La chaleur ils devraient savoir gérer...".

Enedis assure que le courant sera rétabli en fin de journée ce mercredi. Les clients peuvent se tenir informés sur le site Enedis.