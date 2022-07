Chaleur : à quoi s'attendre cette semaine en Alsace?

Mettez vos bouteilles d'eau au frais et sortez les ventilateurs ! La canicule revient en Alsace cette semaine, pour au moins quelques jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On aura déjà de 33 à 35 degrés ce lundi après-midi dans la plaine d'Alsace, et selon Florian Knoll, bénévole à l'association Météo Suivi Alsace, "on va encore monter d'un cran mardi avec un pic : on pourrait atteindre les 36 à 39 degrés en plaine d'Alsace, on ne sera pas très loin des records de certaines stations alsaciennes".

A priori, la barre des 40°C ne devrait pas être franchie ce jour-là. La nuit de mardi à mercredi sera très chaude : de 20 à 25 degrés attendus.

"A partir de mercredi, on pourrait potentiellement repasser un peu en-dessous des seuils caniculaires, avec 33 à 35 degrés", précise Florian Knoll. Des orages sont aussi possibles ce jour-là, mais c'est encore très incertain.

Météo Suivi Alsace ne peut pas dire quand la chaleur retombera, mais il est tout à fait possible que le mercure reste très haut jusqu'en fin de semaine.