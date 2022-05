Chaleur à Toulouse : "on n'a pas assez pris en compte les épisodes de canicule dans l'isolation des logements"

Alors qu'une vague de chaleur touche la région toulousaine en cette mi-mai, qu'en est-il de l'isolation des logements ? Anciens ou neufs, état des lieux et solutions avec une experte en immobilier et construction durable.

Plus de 33 degrés sont annoncés ce 18 mai sur la régio toulousaine, avec un soleil de plomb. Sandrine Castanié était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mercredi. Elle est cheffe de projet performance énergétique et environnementale à Envirobat, un groupement de professionnels de la construction et de l’aménagement durables.

Les logements toulousains sont-ils mal isolés ?

Les logements sont inégalement isolés. Il y a des choses plus performantes, notamment dans les constructions plus récentes mais effectivement il y a du patrimoine ancien qui peut être plus ou moins bien géré.

Nous sommes allés en reportage dans l'écoquartier de la Cartoucherie à Toulouse, quartier tout récent dans l'ouest toulousain. Et pourtant, les habitants nous disent qu'ils ont chaud. Comment l'expliquez-vous ?

Ils ont chaud, certes. Mais c'est une notion qui reste subjective, même si certains des interrogés faisaient part d'une sensation de fraîcheur aussi. Oui, c'est une problématique qui n'a pas été forcément dans le collimateur des réglementations, on s'est beaucoup intéressé à la production d'énergie et à la consommation d'énergie, de chauffage, et moins à cet aspect estival. On va dire que globalement dans les réglementations, dans les aides financières, elles ne sont pas complètement fléchées sur cet aspect là. Mais c'est de plus en plus pris en compte.

On a fait beaucoup d'erreurs par le passé, sur l'isolation des bâtiments ?

On s'améliore. On continue à isoler de manière performante pour se prémunir du froid et du chaud, ça c'est efficace. Par contre, ce qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment, c'est prendre en compte l'impact de ces épisodes caniculaires et les protections solaires, des stratégies de rafraîchissement passif, c'est à dire sans système compliqué.

C'est pris en compte dans les nouvelles réglementations du neuf. Mais la réglementation du neuf ne concerne que 1 à 2 % du patrimoine immobilier, en renouvellement chaque année.

Au même titre que la mauvaise isolation du froid, peut-on parler de précarité énergétique pour la chaleur ?

Oui, c'est tout à fait le cas. En général, un logement mal isolé va mal réagir en hiver et en été. Qui plus est, il va aussi être plus exposé s'il n'y a pas de protection solaire efficace sur les baies vitrées, s'il n'est pas possibilité de ventiler de manière efficace la nuit pour recharger le bâtiment en fraîcheur.

Quelles sont les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux qui sont utilisés pour pour isoler les logements actuellement ?

En rénovation, on sollicite beaucoup l'isolation thermique par l'extérieur, qui va empêcher la masse des bâtiments en béton de chauffer, et qui va conserver de l'inertie. Donc, cette possibilité de stocker et déstocker la chaleur et la fraîcheur alternativement entre le jour et la nuit.

Avec quels matériaux ?

C'est essentiellement pour l'instant du polystyrène, on va dire. Mais on peut aussi faire recourir à des matériaux renouvelables biosourcés, donc issus du vivant, donc qui vont ne pas générer de problème de renouvellement à long terme. Et puis qui vont, à l'intérieur ou en toiture, participer au déphasage, c'est à dire au ralentissement de l'entrée de la chaleur dans les locaux puisqu'ils vont être plus denses. On peut citer les ouates de cellulose, les laines de bois eux aussi, ou même des déchets issus de la riziculture, comme la paille de riz.

Pour un coût très élevé, ou ça devient abordable ?

En se généralisant, ça devient de plus en plus abordable. Les filières s'installant et devenant conséquentes, on arrive à des économies d'échelle qui deviennent de plus en plus intéressantes.

Chez Envirobat, vous tenez un rôle de conseil auprès des constructeurs . Quel discours vous tenez sur les climatisations? Est ce que c'est encore actuel ou il faut vraiment arrêter sur ce système là ?

La climatisation, ça ne résout pas complètement le problème, puisque pour rafraîchir son intérieur, on va jeter de la chaleur à l'extérieur, donc on va participer au phénomène de réchauffement. En plus, cet équipement fonctionne avec des gaz réfrigérants qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, donc on fait partie du problème.

Donc on va proposer de privilégier toutes les solutions passives à disposition. Une bonne isolation, une bonne protection solaire sur le vitrage. Car un vitrage non protégé d'un mètre carré, c'est un petit radiateur de 500 watts ! Donc si on multiplie les surfaces vitrées exposées, on amène des apports de chaleur phénoménaux à l'intérieur des bâtiments. On va privilégier cette ventilation naturelle. Et puis on va aussi jouer sur l'environnement, en évitant la minéralité, et en privilégiant la végétalisation des espaces extérieurs.