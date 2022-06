Chaleur : dans le Berry, "c'est inédit à cette période de l'année"

Une vague de chaleur touche la France et le Berry cette semaine. Elle s'annonce d'une ampleur inédite dans l'Indre et le Cher. Invité ce mercredi matin de France Bleu Berry, le prévisionniste de l'association Météo-Centre Florentin Cayrouse a détaillé ce à quoi il fallait s'attendre dans le Berry.

Le thermomètre pourrait monter jusqu'à 40 degrés d'ici la fin de la semaine dans l'Indre et le Cher. Un coup de chaud "inédit en Berry à cette période de l'année" s'alarme Florentin Cayrouse.

"C'est une vague de chaleur assez précoce pour la saison, et même la plus précoce qu'on devrait observer depuis le début des relevés. Donc c'est assez marquant. On devrait même observer des températures qui seraient potentiellement historiques pour un mois de juin" détaille ce passionné de météorologie.

Un coup de plus sur les récoltes

Une chaleur étouffante, qui porte aussi un coup de plus sur des récoltes agricoles déjà souffrantes. "Une vague de chaleur aussi intense et précoce, ça fait beaucoup de mal à l'agriculture puisque, déjà, ça a été touché par le gel au mois d'avril. Et là, on rencontre une chaleur aussi intense, au-delà de 35 degrés pendant une période où les plantes ont besoin de se développer, avec des températures aux alentours des 25 à 30 degrés. 35 degrés, ça met à mal des cultures qui ont déjà souffert" s'inquiète Florentin Cayrouse.

De plus en plus de feux de forêts

Autre source d'inquiétude, celle concernant la multiplication des feux de forêts. Le porte-parole des sapeurs-pompiers s'est inquiété sur France Info d'un été "de tous les dangers".

Mais cela pourrait se reproduire de plus en plus souvent craint Florentin Cayrouse. "Les scientifiques nous disent que le risque d'incendie de forêt va augmenter dans le futur. Il y a des hivers de plus en plus doux : les insectes et surtout les parasites vont se développer dans les arbres, et cela va fragiliser les arbres. Sur des sols qui sont extrêmement secs, les départs d'incendies dans les forêts vont être importants."

La main de l'homme

Une évolution due au réchauffement climatique, qui est lié directement aux activités humaines rappelle le membre de l'association Météo Centre. "En 2019 déjà, on a connu deux canicules extrêmement intenses. C'est de plus en plus fréquent. On essaie d'alerter les gens sur ce phénomène là. Sans un réchauffement qui a été induit par l'homme, on n'aurait pas des températures aussi élevées."

L'interview de Florentin Cayrouse est à réécouter ci-dessous :