Chaleur en Bretagne : à Laillé, la cour de récré de l'école maternelle est végétalisée

A l'école maternelle publique Henri-Matisse de Laillé, près de Rennes, depuis le printemps 2023, on a remplacé en partie le bitume de la cour de récréation par des copeaux de bois. L'espace végétalisé est agrémenté d'un mini pont de singe et d'un amphithéâtre à hauteur d'enfants où les petits peuvent s'inventer des histoires pendant la récré. "Sur un espace débitumé, on a beaucoup moins d'effets de chaleur par réverbération comme dans le minéral" précise la maire de Laillé, Françoise Louapre "les copeaux de bois ne renvoient pas la chaleur comme le bitume, ils l'absorbent. C'est beaucoup plus agréable pour les enfants comme pour les adultes d'être sur un lieu plus naturel". Après concertation avec les enseignants et les parents notamment, le choix du gazon a été abandonné car trop salissant en cas de pluie.

Des arbres

Cet espace se veut aussi ombragé et il le sera davantage dans les prochaines années. Des arbres, qui étaient à l'extérieur de l'école, ont été intégrés dans la cour végétalisée et d'autres ont été plantés "les arbres qu'on a intégrés ce sont des tilleuls et ceux qu'on a plantés ce sont des chênes verts bien adaptés au changement climatique" fait remarquer Frédéric Debarre, directeur des services techniques à la mairie de Laillé. Les arbustes attirent les papillons et les insectes. Un retour à une certaine biodiversité et aussi un lieu de protection de l'eau "ici on est sur une crête, l'eau qui rentre dans le sol, qui n'entrait plus avec le goudron, va désormais alimenter un ruisseau qui va alimenter la Seiche, qui elle même se jette dans la Vilaine" détaille Françoise Louapre.

Réactions

Pour la petite Raphaëlle, "ça change avec le pont de singe. Avant y avait rien, y avait juste une cour vide avec rien dedans". La directrice, Armelle Marin, affectée à ce poste à la rentrée, découvre la cour végétalisée "je suis venue avec ma classe dès le lundi de la rentrée et il faisait déjà chaud le matin. On a vraiment apprécié d'être là plutôt que d'être au soleil dans la cour".

La mairie de Laillé va maintenant entreprendre la végétalisation de la cour de l'école élémentaire publique Léonard-de-Vinci située juste à côté. A terme la municipalité aimerait ouvrir les cours de récré aux familles les mercredi et samedi après-midi, une pratique très répandue au Canada.