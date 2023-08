Chaleur et pluie : les jardiniers plus heureux qu'en 2022

Sur le plateau de Lautagne fleurissent plus de 180 jardins communautaires. Les parcelles sont multicolores comme celle de Dan : "Ça fait trois ans que je n'ai pas eu un jardin aussi joli. L'année dernière, ça a tout fondu à cause de la chaleur. Les plants de tomates n'ont pas poussé, les haricots n'ont plus. En fait, pratiquement rien n'a poussé. J'avais dû avoir trois kilos de légumes sur la saison. Aujourd'hui, je dois déjà avoir récolté entre 25 et 30 kilos."

Dans les 150m² de potager de ce photographe, les courgettes, les aubergines, les concombres et les tomates ont fière allure. "Tout ce que j'ai fait pousser cette année a bien fonctionné. Tellement bien que je dois donner des légumes à mes amis parce que sinon, ils pourriraient avant que j'ai le temps de les cuisiner ou de les mettre en conserve. Donc c'est déjà une très bonne récolte" raconte-t-il, sécateur à la main.

Dan dans son potager, avec ses aubergines. © Radio France - Adrien Michaud

Un constat partagé par Philippe, dans son jardin, il y a une palette de couleurs variées, du vert, du violet ou même du rose, avec des hibiscus bien en fleurs. "Cette année, ça a été beaucoup plus simple que l'année précédente de cultiver nos parcelles, car on a eu un mois de mai extraordinaire. Il faisait soleil en journée et tous les deux jours, il se mettait à pleuvoir. Le mois de juin pareil. Bref, c'était le rêve pour nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de vert dans ces jardins" explique l'homme avec son chapeau de paille sur la tête et ses lunettes orange sur le bout du nez.

Deux années bien différentes

La météo a donc été plus clémente, une aubaine pour la flore. "Cette année, on a aussi eu des grosses périodes de chaleur, mais pas au moment où les plants sortaient. Surtout, on a eu des passages pluvieux beaucoup plus importants que l'année dernière. Dans l'ensemble, le mois de juin et juillet ont été très bons, en tout cas, pour mon jardin et celui de mes voisins. C'est en grande partie grâce à la météo" décrit Dan.

Philippe est heureux de la vitalité de son jardin cette année et surtout de ses hibiscus. © Radio France - Adrien Michaud

Les chiffres de Météo France vont dans son sens. En juin 2023, 139 mm de pluie sont tombés à Valence contre 102 en 2022. Et lors du mois de juillet dernier, 33,8 mm d'eau se sont déversés sur la ville, mais seulement 14,6 l'année d'avant où l'épisode de forte sécheresse et les chaleurs extrêmes ont complétement défiguré les jardins de Lautagne. "Ici, il y avait de la poussière de partout, c'était très très sec. On faisait hyper gaffe à la consommation d'eau. On voyait mêmes les oiseaux se mettre à l'ombre des plantes avec le bec ouvert tellement il faisait chaud. Ce n'était pas très joli à avoir" dépeint Philippe.

Et si finalement 2023 semble exceptionnelle, Philippe préfère tempérer : "Maintenant, on appelle ça extraordinaire , mais c'est une année de saison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une année normale." Une année classique, mais pas sur tout le territoire, Météo France rappelle que les pluies de juin/juillet n'ont pas été partout de la même quantité.