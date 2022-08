10 tonnes de poissons morts, asphyxiés dans l'étang de Cornillon à Roanne

Une vingtaine de kilos seulement a pu être pour le moment de l'étang de Cornillon, sur la commune de Mably, dans le roannais et environ dix tonnes de carpes (estimation de la fédération de pêche 42), de silures, de fritures ou encore de carnassiers sont morts ce week-end, asphyxiés.

La fédération de pêche a lancé un appel sur facebook hier soir, dimanche et 80 bénévoles se sont réunis ce lundi matin pour sauver des poissons et évacuer les autres.

La cause de ce phénomène ? Vincent Garnier, responsable du développement à la fédération de pêche de la Loire, évoque trois raisons : "La température de l'eau est plus chaude en ce moment à cause des chaleurs. Et plus la température augmente et moins il y a d'oxygène disponible".

Ensuite, cet étang présente des micro-algues en excès, qui pompent énormément d'oxygène la nuit. Résultat, les autres espèces, notamment les poissons, ont manqué d'oxygène. Et ces micro-algues se sont développées parce que l'eau de cet étang est de mauvaise qualité, "il y a trop d'azote et de phosphore en ce moment", explique Vincent Garnier. Ces deux éléments se développent à cause de la pollution agricole, domestique et également parce que l'eau de cet étang est stagnante.

7 à 8 tonnes de poisson mort, c'est énorme

Et cet incident coûte aussi cher à la fédération départementale et aux sociétés locales de pêche : à titre d'exemple, une jeune carpe coûte environ 35 euros. Donc la fédération se questionne : "dix tonnes de poisson mort c'est énorme, réagit Roland Beraud. Il va falloir des années et beaucoup d'investissement pour recréer cette population de poissons dans cet étang. Donc, avec ces fortes chaleurs chaque été, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de réempoisonner (remettre des nouveaux poissons régulièrement, NDLR) les étangs", termine Roland Beraud.