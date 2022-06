Chaleur et sécheresse : les routes forestières interdites ce week-end en forêt d'Orléans

Ce genre d'arrêté n'est pas si rare en période de canicule, mais celui-ci est particulièrement précoce. L'Office National des Forêts vient de publier un arrêté interdisant l'accès aux véhicules à moteur sur l'ensemble de la forêt d'Orléans, à compter de ce vendredi 17 juin et jusqu'à la fin de la période d'alerte. Il est conseillé aux maires des communes des autres forêts publiques du département de faire de même.

En prenant cet arrêté, l'ONF entend renforcer la prévention contre les feux de forêt : certains départs d'incendie sont liés à un pot d'échappement trop chaud à proximité d'une herbe sèche. Comme à l'accoutumée, les feux de camps, barbecues, mégots et produits inflammables sont également proscrits.

Cette interdiction comprend les sentiers des forêts domaniales de Montargis et d'Orléans, ainsi que les massifs de Lorris-les-Bordes et Châteauneuf. Le pic des températures est attendu samedi prochain, avec plus de 38 degrés selon les prévisions de Météo France.