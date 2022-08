Chaleur et sécheresse : une dérogation de rejets pour cinq centrales nucléaires jusqu'au 11 septembre prochain

Avec la canicule et la sécheresse le parc nucléaire français pose un dilemme : poursuivre les rejets des eaux de refroidissement des centrales nucléaires avec un impact possible sur l'environnement ou bien couper les réacteurs et baisser la production d'électricité. Ce samedi 6 août 2022 le gouvernement a tranché. Un arrêté a été publié au Journal Officiel. Il permet à cinq centrales de poursuivre les rejets malgré la chaleur et la sécheresse en cours dans 93 des 96 départements de métropole.

Une première dérogation renouvelée et étendue

Depuis le 16 et 17 juillet derniers, quatre centrales avaient obtenu une première dérogation pour la durée de la canicule : Golfech, du Blayais, Saint-Alban, Bugey. Cette dérogation a été maintenue par le nouvel arrêté et même étendue à la centrale du Tricastin. Ces cinq centrales vont pouvoir maintenir leurs rejets jusqu'au 11 septembre prochain.

Concrètement l'arrêté publié fixe "de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs". Depuis 2006 chaque centrale a ses propres limites réglementaires, c'est-à-dire que l'eau rejetée, qui a servi à refroidir les réacteurs, ne doit pas dépasser une certaine température. L'objectif : c'est de ne pas échauffer les cours d'eau environnants et protéger la faune et la flore.

La liste et la localisation des cinq centrales concernées

Centrale nucléaire de Golfech : Garonne

Centrale nucléaire du Blayais : estuaire de la Gironde

Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice : Rhône

Centrale nucléaire du Bugey : Rhône

Centrale nucléaire du Tricastin : canal de Donzère-Mondragon

Refroidir les réacteur ou les couper

L'arrêté justifie les dérogations par la sécurité du réseau électrique français, "une nécessité publique". Les centrales pompent en effet l'eau pour le refroidissement des réacteurs, avant de la rejeter. Si ces limites n'avaient pas été modifiées, l'exploitant des centrales auraient dû à minima diminuer leur production pour limiter l'échauffement des cours d'eau à proximité, voire totalement arrêter le fonctionnement des installations. Cela aurait signifié un impact non négligeable sur la production d'électricité de l'hexagone.

Ces nouvelles mesures, ces dérogations sont associées à un programme de surveillance renforcée de l'environnement.