Chaleur historique : plusieurs records de température battus dans les Deux-Sèvres

On s'attendait au jour le plus chaud de cet épisode caniculaire. Le lundi 18 juillet 2022 restera dans les annales comme le jour le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs communes des Deux-Sèvres.

A Niort, le record de juin dernier (40,1 degrés) est tombé. Météo France a recensé 40,4 degrés dans le chef-lieu du département aujourd'hui. C'est du jamais vu depuis le début des relevés qui remonte aux années 60.

A Secondigny aussi, record absolu (tous mois confondus sur une journée) avec 40,3 degrés. Le précédent record datait de 2003 (40.0 degrés). Le record de 2003 a aussi été effacé des tablettes à Melle (40.3 degrés enregistré ce lundi) et Bressuire (40.3).

Dans la Vienne, pas de record battu pour l'heure, même si Météo France s'attendait encore des variations de température en fin de journée.