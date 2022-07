Chaleur : le refuge SPA de Strasbourg obligé de s'adapter

Il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur ! Au refuge SPA de Strasbourg, par ailleurs saturé par les abandons, les animaux tirent la langue.

Des petites piscines, des balades aménagées

A côté du chenil, à l'extérieur, l'équipe a mis en place des petits bacs faisant office de piscines pour les chiens. Tous ne s'y baignent pas, mais cela fait du bien à ce dogue qui s'ébroue gaiement. Les cages des chiens sont lavées avec de l'eau fraîche deux fois par jour, et ils ont un endroit à l'intérieur où il fait plus frais.

Avec la chaleur, les bénévoles ont dû s'adapter. "On doit tout le temps partir en balade avec une bouteille d'eau et une petite bassine pour faire boire le chien en route", raconte Nicolas, qui vérifie régulièrement que le bouledogue qu'il promène n'a pas trop chaud aux coussinets.

Ces promenades ont d'ailleurs été réduites, de trois par jour elles sont passées à deux. "On les sort le matin et le soir quand il fait plus frais", explique Nicolas.

A cause de la chaleur, les chiens sortent une fois de moins chaque jour © Radio France - Antoine Jeuffin

La SPA va racheter des ventilateurs

A l'intérieur du bâtiment, là où les chats et lapins vivent, il fait plus frais, grâce à quelques ventilateurs disposés à côté des cages. Maëva Fabbri, la directrice du refuge, dit qu'elle "aère le matin parce qu'il fait encore frais", en attendant "d'autres ventilateurs" qu'une collègue doit acheter.

Maëva Fabbri explique qu'à la différence des humains, "les animaux ne se régulent pas", donc ils ont plus chaud. Ainsi, pour les aider à rester au frais, la directrice de la SPA de Strasbourg modifie un peu les menus de ses pensionnaires : "pour les chats, quand on leur donné du pâté, on mélange avec l'eau, ça fait une petite bouillie, ils adorent parce qu'ils lapent énormément et ça leur permet de s'hydrater en même temps".

Les lapins, eux, ont droit à plus de légumes et de salade, qui contiennent beaucoup d'humidité.

Maëva Fabbri ajoute qu'à cause de la canicule, les animaux mangent moins, ils ont moins d'appétit. Selon elle, les chiens par exemple mangent 20 à 30% de croquettes en moins quand il fait chaud.