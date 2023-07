Chaleur : les pompiers d'Ifs se préparent aux éventuels feux de forêts

L'année 2022 a été marquée par d'importants feux de forêts sur tout le territoire national , dont en Gironde, mais aussi dans le Calvados. 200 hectares de végétation avaient brûlé durant l'été dans le département , notamment à Condé-sur-Ifs, près de Saint-Pierre-en-Auge, qui avait mobilisé 70 pompiers le lundi 18 et le mardi 19 juillet 2022.

Cette année, les pompiers se préparent donc intensivement aux feux de forêts, avec des exercices. C'est le cas à Ifs, où les pompiers du centre de secours de la ville s'entraînent depuis ce lundi 17 juillet pendant trois jours. Des exercices pratiques : briefing, déroulage du câble en dehors du camion, arrosage des parties fictivement en feu, délimitées par des banderoles.

Les pompiers d'Ifs déroulent le câble du camion pour arroser le terrain, dans la forêt. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

"On intervenait surtout en ville avant, et dans les champs"

Des exercices un peu "nouveaux" pour les pompiers du Calvados. Cela ne fait en effet, que deux à trois ans que les casernes du département se forment à ces nouveaux feux de forêts, autrefois absent de la Normandie, car principalement dans le sud. Avec la chaleur qui remonte, "on monte en compétences sur cette problématique. Mais la formation va prendre du temps, il y a beaucoup de pompiers", précise le capitaine Victor Willems, chef du centre de secours d'Ifs. Des compétences aussi différentes, car les exigences varient beaucoup par rapport aux feux urbains : "Ce n'est pas les mêmes conditions, les mêmes techniques, véhicules, ni la même accessibilité. Ca demande aussi plus d'endurance, d'adaptabilité, car les feux durent parfois plusieurs jours", détaille le capitaine.

Des exercices qui rassurent les municipalités

Dans les années à venir, les risques d'incendies et feux de forêts seront plus importants, à cause du réchauffement climatique. Ces exercices sont donc rassurants pour les mairies, pour lesquelles les forêts sont importantes sur leur territoire. "On voit bien que la chaleur et la sécheresse n'épargne plus vraiment de département, elle remonte dans le Nord. Ifs sera donc concerné avec la forêt. Il faut faire en sorte que les pompiers puissent combattre au mieux les feux et surtout connaître la forêt en amont", développe Jean-Pierre Bouillon, maire adjoint de la commune.