Chaleur : plusieurs records battus ce lundi en Côte-d'Or

Il va encore faire chaud ce mardi 15 septembre en Côte-d'Or, mais ce lundi que nous venons de connaitre restera la journée la plus chaude de la semaine et surtout la journée la plus chaude pour un mois de septembre depuis des années. Plusieurs records de températures sont tombés.

C'est quasiment du jamais vu sur les thermomètres en Côte-d'Or depuis que des relevés fiables existent.

Record battu à Dijon ?

A Dijon, Météo France a relevé ce lundi 14 septembre, 33°2 alors que le précédent record datait du 5 septembre 49 dans la capitale des Ducs. A l'époque, on avait relevé 33 degrés, donc 0.2 degré de moins. Mais si l'on remonte plus loin dans le temps, en 1926, le thermomètre aurait indiqué à l'époque 34°2.

Le Nord Côte-d'Or n'avait jamais connu pareille chaleur

En revanche, c'est sûr, à Chatillon-sur-Seine, on a de loin dépassé le précédent record avec 35°7 enregistrés ce lundi, soit 1 degré 6 de plus que le maximum jamais enregistré pour un mois de septembre et qui remontait au 3 septembre 1962. En Côte-d'Or, c'est dans le village de Nicey à la limite de l'Aube qu'il a fait le plus chaud avec 35°9 relevés hier.

Ailleurs en Bourgogne

En Bourgogne, la palme revient au village de Dormes dans la Nièvre avec 36°5 enregistrés ce lundi, suivi de près par Gueugnon en Saône-et-Loire avec 36°4

Il va encore faire chaud ce mardi mais Météo France s'attend à des températures inférieures d'environ un degré à celles de ce lundi 14 septembre qui restera une date historique... jusqu'à quand ?