Chaleur, sécheresse : le mois d'octobre a battu tous les records en Sarthe

Le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud en Sarthe depuis le début des relevés de Météo France. Il a fait 21 degrés en moyenne pour les maximales, quatre degrés de plus que la normale. Certaines journées ont battu des records : le jeudi 27 octobre, il a fait 26 degrés au Mans et 27 à Villaines-sous-Malicorne. Il faut remonter à 2005 pour trouver un mois d'octobre aussi peu automnale, avec 20,5 degrés en moyenne et une maximale à près de 25 degrés.

ⓘ Publicité

Une sécheresse exceptionnelle

L'ampleur de la sécheresse est aussi inédite, selon la localisation. "Ça fait bien longtemps qu'on a pas eu une pluie qui arrose tout le monde", commente Laurent Belsoeur, prévisionniste à Météo France pour les Pays-de-la-Loire. "C'étaient souvent des averses ou des orages localisés, ce qui explique une grande différence selon les stations de relevés." A Commerveil dans le nord-Sarthe, les précipitations sont restées dans la moyenne, 63 mm, alors qu'au Mans c'était deux fois moins durant ce mois, 36 mm.

"Et ça se creuse au Mans, ce déficit de 45% ne fait que s'ajouter aux mois précédents de déficit", ajoute le météorologue. "Si on fait le bilan depuis le premier janvier, on est à 319 mm. Le précédent record sur cette même période, c'était 334 mm, c'était en 1953." Là aussi, c'est presque deux fois moins que d'habitude. Le remplissage des nappes phréatiques se faisant entre octobre et mars, c'est raté pour ce mois. Reste à espérer que les mois à venir seront plus pluvieux pour compenser la sécheresse.

Le réchauffement climatique

Car s'il est encore trop tôt pour savoir de quoi l'hiver sera fait, il faudra revoir notre définition des normales de saison. "C'est le réchauffement climatique, il n'y a pas de discussion", affirme le prévisionniste. "Dans les années 60, 70, 80, aucune année n'a été aussi chaude." Sur les 10 premiers mois de l'année, nous sommes à 20,5 degrés en Sarthe en moyenne. "Nous sommes bien loin devant 2020, 19,9 degrés, et 2018, 19,6 degrés", énumère-t-il. "Si on exclut 2021 et son été catastrophique, depuis 2018, toutes les années sont dans les top 5 des plus chaudes__."