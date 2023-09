Chaleur : une ombrière gonflable quartier Reynerie à Toulouse ce week-end

C'est l'une des plus grandes places de Toulouse : des centaines de mètres carrés de béton... La place André Abbal au cœur du quartier de la Reynerie va accueillir une ombrière gonflable assez imposante ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Les températures devraient de nouveau dépasser les 30 degrés ce week-end selon Météo France, avec des maximales de 31 samedi et 33 dimanche, largement au-dessus des normales de saison.

La Ville expérimente donc cette grande toile tendue pour apporter "jusqu’à 260m²" d'ombre sur cette place, selon la mairie.