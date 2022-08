INFOGRAPHIES - Chaleur : des records de température et de durée battus partout en France cet été

44 jours d’affilée de chaleur en Alsace, 39 degrés sur la pointe du Finistère, la canicule a marqué l’été 2022 en France. Pour beaucoup, les semaines qui viennent de passer ont été celles de la prise de conscience du réchauffement de la planète et de ses conséquences. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu, sept Français sur dix craignent d’être personnellement touchés par les événements climatiques. Alors que la métropole sort de son quatrième épisode de chaleur, France Bleu fait un premier bilan.

Le mois de juillet parmi les plus chauds jamais recensés en France

Avec une température autour de 23°C en moyenne, sur l'ensemble du territoire, juillet 2022 est le quatrième mois le plus chaud depuis 1900 et le début des mesures par Météo France. Dans certains départements, il est même le mois de juillet le plus chaud jamais recensé, notamment dans la Loire-Atlantique, où il a fait jusqu'à 42 degrés. Au niveau mondial, c'est le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré.

Les températures des records enregistrés sous abri, en °C. © Visactu

Le 18 juillet, des records ont été battus partout dans l'Ouest. Ils ont été pulvérisés à Brest avec plus de 39 °C, le précédent record à 35,2°C datait de 1949. Tout aussi exceptionnel, sur la pointe du Contentin, à La Hague, 32,3 degrés ont été mesurés à 2 heures du matin dans la nuit du 18 au 19 juillet. Du jamais vu sur cette côte connue pour sa fraîcheur.

Des épisodes de chaleurs particulièrement longs

Au-delà des températures impressionnantes, c'est la longueur de ces épisodes de chaleurs qui alerte les experts. La canicule de juillet a duré 14 jours à l’échelle nationale, la classant au cinquième rang des vagues de chaleur les plus longues (23 jours en 1983, 21 jours en 2006, 16 jours en 2003 et 2018). D’une intensité maximale de 28,0 °C la nuit, elle se classe au troisième rang des canicules les plus intenses que la France ait connu (derrière juillet 2019 et août 2003), et au sixième rang des plus sévères.

Dans certaines régions, la vague de chaleur ne s'est tout simplement pas arrêtée en juillet, en Alsace, selon Météo suivi Alsace, il y a eu 44 jours consécutifs de chaleur sur la station météo de Strasbourg-Entzheim (du 11 juillet au 23 août précisément), c'est-à-dire de températures égales ou supérieures à 25 degrés. À Marseille, Météo France signale même que le record de 103 jours consécutifs de chaleur a été battu le 18 août dernier.

Des épisodes de plus en plus réguliers

La canicule de la deuxième semaine d'août est la quatrième en France cet été (le prolongement de la troisième dans le Sud-Est), et la 46e dans le pays depuis 1947. Les vagues de chaleur recensées depuis 1947 à l’échelle nationale ont été sensiblement plus nombreuses au cours des dernières décennies. Sur les 35 dernières années, elles ont été trois fois plus nombreuses que sur les 35 années précédentes. Le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par neuf.

Les vagues de chaleur en France depuis 1947 (infographie réalisée fin juillet 2022). © Visactu

En France, quel que soit le scénario d’émission de gaz à effet de serre envisagé, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur sont amenées à augmenter dans les prochaines décennies, expliquent les prévisionnistes de Météo France. La fréquence des événements devrait doubler d’ici à 2050.

"On est tous surpris, reconnaissait le 11 août dernier le climatologue et membre du GIEC Robert Vautard sur franceinfo. Normalement, les records sont battus de un ou deux degré(s) maximum, là, ça va beaucoup plus loin. Le calendrier s'accélère". Le scientifique explique que les modèles ne prévoyaient pas les épisodes que l'on a connu et qu'on peut se préparer à atteindre les 50 degrés en Europe dans les décennies à venir.

En fin de siècle, en cas de poursuite de fortes émissions de gaz à effet de serre, ces événements pourraient être non seulement bien plus fréquents qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus sévères et plus longs, avec une période d’occurrence étendue de la fin mai au début du mois d’octobre.